V předvečer velkého summitu hlav států a vlád více než čtyřiceti evropských zemí přijede do Prahy dvaačtyřicetiletý muž, s nímž by se nepochybně většina evropských politiků ráda viděla. Poprvé v historii na oficiální návštěvu na Pražský hrad zamíří katarský emír, šejch Támím al-Sání. Pevnou rukou vládne čtvrté nejbohatší zemi na světě (podle kupní síly na obyvatele), jež je největším světovým vývozcem zkapalněného plynu LNG. Surovina nyní do velké míry zachraňuje při přerušení dodávek ruského plynu Evropu, z Kataru jí ale zatím přichází málo.

Emír měl o návštěvu Česka zájem už delší dobu a podle diplomatických zdrojů není termín jeho návštěvy a následného velkého summitu organizovaného v rámci českého předsednictví v EU náhodný. Al-Sání, který do Evropy jede letos teprve podruhé, ovšem nemůže být podle unijních pravidel oficiálním hostem schůzky (6. a 7. 10.). Po středečním jednání s českými politiky včetně prezidenta Miloše Zemana bude mít možnost se setkat s evropskými představiteli „na okraj“ summitu. Politici z EU jezdí od ruské invaze na Ukrajinu do hlavního města Kataru, Dauhá, jeden za druhým.

