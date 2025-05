Americký Boeing zažívá v posledních dnech příliv dobrých zpráv. Firmě se vyplácí cesta amerického prezidenta Donalda Trumpa na Blízký východ. Podle Bílého domu uzavřely aerolinky Qatar Airways s Boeingem dohodu na koupi až 210 letadel za 96 miliard dolarů (asi 2,1 bilionu korun). Americká letadla budou vybavena motory od GE Aerospace.

Katarské aerolinky patří vedle Emirates a Etihad mezi trojku hlavních blízkovýchodních dopravců. U Boeingu si objednaly stroje pro dálkové lety Boeing 787 Dreamliner a nejnovější typ 777X, který ještě komerčně nikde nelétá.

Trump chce navíc převzít od katarské vlády dar speciálně upraveného luxusního Boeingu, který by využíval jako nové Air Force One. Boeing je schopen dodat nové letadlo až v roce 2027. Do té doby by mu ho měli Katarci zapůjčit.

