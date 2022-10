Když v supermarketu sáhnete po balení Birellu v akci, nákup si náhodou rozmyslíte a zboží vrátíte do regálu, výrobce – Plzeňský Prazdroj – se to okamžitě dozví. A to i přesto, že v obchodě nejsou kamery a prodejna pivovaru ani nepatří. Sledování zákaznického chování v tomto případě umožňuje technologie označovaná jako internet věcí (IoT): předměty se vybaví čidly a ty díky připojení ke speciální síti vysílají údaje z měřičů, monitorují zásilky nebo hlídají teplotu prostředí.

Za projektem v tomto konkrétním případě stojí liberecká firma Hardwario, která se už za necelé tři týdny má stát novým přírůstkem alternativní akciové burzy Start. Hardwario a jeho partner Adastra, konzultační skupina zaměřená na digitalizaci, vyvinuli systém, jenž s pomocí čidla s baterií s dlouhou životností měří zatížení regálu a váhové údaje vysílá rovnou k výrobci. Používá ho také hračkářská skupina Lego – podle změn v zatížení lze například určit, kterou stavebnici zákazník právě drží v ruce.

