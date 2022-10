Nejzápadnější kraj České republiky je už neodmyslitelně spjat s lázeňstvím a vším, co je s ním podnikatelsky spojené. Je to rovněž region výrazný svým nerostným bohatstvím a přírodními zdroji. Stačí zmínit těžbu kaolinu, čediče nebo stáčení minerálních vod. Už v předchozích ročnících Karlovarský kraj jasně ukázal, že se jeho zástupci dokáží prosadit i v celorepublikovém klání podnikatelských soutěží. Bohatá tradice a podnikatelský um jsou zde takříkajíc všudypřítomné. Jasně se to ukázalo při vyhlašování krajských výsledků soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo PARUKY JILLY LENAU

2. místo La Klara

3. místo Statek Hlinky

Firma PARUKY JILLY LENAU se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Michal Rácz

2. místo Anna Kastlová

3. místo Jitka Tomanová

Živnostník Michal Rácz se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Michal Rácz

Svým oborem i přístupem odbornou porotu okouzlil houslař Michal Rácz. „Gratuluji panu Ráczovi k prvnímu místu v krajském kole v kategorii živnostníků. Přeji jeho podnikání úspěch, stejně tak pokračování rodinné tradice ve výrobě houslových nástrojů,“ ohodnotil vítěze za porotu Jiří Šobr z MONETA Money Bank. Mezi firmami dosáhla na vítězství společnost PARUKY JILLY LENAU, která se zabývá prodejem parukových výrobků. „U vítěze oceňuji stabilitu nejenom ekonomickou, ale i dobu působení na trhu, a především je nutné ocenit podnikatelský záměr pomáhající onkologicky nemocným zákazníkům. Velice oceňuji nabídku možnosti konzultací nemocným zákazníkům,“ okomentoval volbu poroty Martin Kadečka, vedoucí prodeje osobních vozů Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika.

V jednotlivých krajích je již druhým rokem vyhlašován vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Karlových Varech toto ocenění získal rovněž Michal Rácz.

Vyhlašování MONETA Živnostník roku 2022 a IBM Firma roku 2022, Karlovarský kraj Foto: archiv soutěže

První housličky jsem vyrobil v deseti letech

Michal Rácz,

MONETA Živnostník roku 2022 Karlovarského kraje

Michal Rácz Foto: archiv soutěže

Houslař z Lubů u Chebu se zabývá výrobou, opravami a restaurováním všech smyčcových hudebních nástrojů. K řemeslu se dostal díky svému otci, který řemeslo dělá už desítky let. „Začal jsem už jako malý kluk něco dělat v dílně, motat se tátovi pod nohama, až jsem se dostal k jednotlivým fázím, kdy jsem začal vyrábět různé části hudebních nástrojů. V nějakých deseti letech jsem si vyrobil svůj první nástroj, svoje první housličky“ říká Michal Rácz. Chce houslařskou tradici v Lubech pozvednout zpátky na vrchol. V minulosti se téměř v každé budově vyráběly housle nebo součásti nástrojů.

V dnešní době jsou v Lubech už jen tři menší firmy, které se oborem zabývají. „Nejsme konkurence, nemáme mezi sebou střety, ale snažíme se obor budovat dál, dostat povědomí Lubů zpátky do světa,“ uvádí vítězný živnostník. Spousta šikovných lidí z Lubů od oboru odešla do jiných podniků, protože tam mají jistotu. „Máme malou dílničku v rodinném domě, nějakých 25 metrů čtverečních, kde jsou ponky, u kterých sedíme a vyrábíme nástroje. Poslední tři roky se snažíme obsáhnout všechny kategorie nástrojů od studentských, až po ty mistrovské, abychom dokázali uspokojit každého muzikanta. Jsme rádi, že můžeme studentské housličky nabízet českým hudebkám. Jsou za to strašně rády, že mají výrobky, které vznikly tady a jsou kvalitní a nemusejí dovážet nekvalitní z Číny,“ přibližuje Rácz.

Postupy při výrobě studentských i mistrovských houslí jsou více méně shodné. Rozdíl je v materiálu a v jeho zpracování. „U studentských nástrojů můžeme použít, abychom si ulehčili práci, stroje. U mistrovských nástrojů se používá nejlepší materiál, který je na trhu, my ho máme ještě uskladněný nejméně třicet let ve skladu, aby byl vyzrálý. Nepoužívají se žádné stroje, všechno je to ruční práce s noži, dláty a cidlinami. I lak si děláme sami, podle starého italského receptu, který se míchá jen z přírodních pryskyřic,“ doplňuje Michal Rácz. Kdyby měl vyrábět celý nástroj sám, tak u mistrovského potřebuje tři až čtyři měsíce, školní nástroj je hotový do měsíce.

I pět kilometrů je problém

Kamila Černá,

majitelka společnosti PARUKY JILLY LENAU, IBM Firma roku 2022 Karlovarského kraje

Kamila Černá, majitelka společnosti PARUKY JILLY LENAU Foto: archiv soutěže

Vznikli v roce 1994 jako obchodní firma, která měla za cíl dostat do České republiky kvalitní parukové zboží. V té době byla na trhu poměrně značná díra. „A já jsem se k tomu dostala díky takové nepříjemné události. Umřela mi nejlepší kamarádka na rakovinu a vím, jak strašně těžce nesla období, kdy sháněla paruku a paruky nebyly,“ uvádí Kamila Černá. Pak narazila na inzerát třech mladých parukářů ze Slovenska, jela se za nimi podívat a naprosto ji to uchvátilo. „Měli úžasnou prodejnu, navíc jeden z nich byl šikovný kadeřník. Z každého polotovaru dokázali udělat nádherný účes. Do dneška se s nimi ráda potkávám,“ vzpomíná majitelka vítězné firmy.

Postupem času našla stabilního dodavatele, německou firmu, se kterou spolupracuje sedmadvacet let. Začínala v malém krámku o 16 metrech čtverečních. Dnes má obchodů, které zásobuje, zhruba pětašedesát a do konce roku by chtěla mít stovku. Jsou to většinou onkologické ústavy, zdravotnické prodejny, lékárny při nemocnicích, ale zaváží třeba i divadla, například Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno nebo Moravskoslezské divadlo Ostrava. Celkem 95 % klientů je onkologicky nemocných, 5 % tvoří reklamní agentury, divadla, televizní společnosti a podobně. „Firma z Německa, se kterou spolupracujeme a v jejímž čele stojí skoro osmdesátiletá paní, dostala cenu za celoživotní přínos parukovému průmyslu. Je to naprosto úžasná ženská, která v osmdesáti letech vymýšlí účesy, chodí se zelenou ofinou, oranžovou hlavou,“ popisuje Černá. Škála prodávaných výrobků je neskutečně široká.

„My máme teď asi deset kolekcí. Každá kolekce má od deseti do stovky modelů. A každý model se vyrábí v deseti až dvaceti odstínech. To je tak široká nabídka, že většinou mají ženy problém si vybrat. Chceme opravdu pokrýt Českou republiku tak, aby ženy netrpěly tím, že bydlí 20 kilometrů od okresního města, protože vím, jak je to nepříjemné, když zákaznice je po chemoterapiích. Pak i pět kilometrů je problém,“ dodává Kamila Černá.

