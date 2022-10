Jihočeský kraj si se svou druhou největší rozlohou ze všech regionů České republiky stále zachovává ráz příjemné a poklidné oblasti pro život i pro podnikání. Kromě energetiky, za níž pochopitelně stojí Temelín, je to kraj stále do značné míry zaměřený na zemědělství, dřevozpracující a potravinářský průmysl. Opominout samozřejmě nelze významná turistická centra, která lákají nejen domácí, ale i zahraniční klientelu. Hustota zalidnění je zde v porovnání s ostatními kraji velmi nízká a možná i právě proto se tu místní podnikatelé a živnostníci nebojí jít tak trochu vlastní cestou. Nejen to se projevilo při letošním vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo Little Shoes

2. místo ŘEZNICTVÍ DĚDOUCH

3. místo Pivovar Hulvát

Firma Little Shoes se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Barbora Mikulášová

2. místo Bedřiška Staňková

3. místo Viktor Valas

Živnostnice Barbora Mikulášová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Barbora Mikulášová

Odbornou porotu v Českých Budějovicích nejvíce zaujala Barbora Mikulášová věnující se výrobě přírodní kosmetiky. „Paní Mikulášová vyhrála oprávněně, protože její příběh podnikání je velmi inspirativní. Jsem přesvědčený, že bude dobrým reprezentantem živnostníků za Jihočeský kraj ve finálovém kole,“ ohodnotil vítěze porotce Jakub Svatek z MONETA Money Bank. Mezi firmami se dokázala prosadit společnost Little Shoes prodávající barefootové boty. „U vítězné firmy oceňuji myšlenku edukativní činnosti v oblasti obuvnictví a nákupu bot pro malé děti, což považuji pro rodiče jako důležitý krok na počátku výběru botiček. Samozřejmě chápu i samotný podnikatelský záměr,“ okomentoval volbu Martin Kadečka, vedoucí prodeje osobních vozů Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika.

V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Českých Budějovicích toto ocenění získala rovněž Barbora Mikulášová.

Vyhlašování MONETA Živnostník roku 2022 a IBM Firma roku 2022, Jihočeský kraj Foto: archiv soutěže

Každý mýdlař má svůj vlastní styl

Barbora Mikulášová,

MONETA Živnostník roku 2022 Jihočeského kraje

Barbora Mikulášová Foto: archiv soutěže

Vyrábí přírodní kosmetiku. Výroba je ruční a zaměřuje se jednak na umělecká a designová mýdla, pak na pečující hypoalergenní kosmetiku a na speciální produkty pro sport a do náročných podmínek. „Začala jsem původně sama, ale čím více se podnikání rozrůstalo, tím více mě to bavilo. Když jsem nabrala první zaměstnance, tak mě chytil ten správný drive a dnes se zabývám organizací, managementem a rozvojem,“ říká Barbora Mikulášová.

Trend přírodní kosmetiky je v posledních letech výrazný. Lidé se více zajímají o to, jaké produkty používají a chtějí podporovat lokální tvorbu a výrobky z České republiky. „My vyrábíme na trhu několik unikátních produktů, například do náročných podmínek, které jsou často minimalistické a víceúčelové a jsou pro segment zákazníků, který jinak příliš kosmetických výrobků na trhu nemá. Z ostatní kosmetiky vyrábíme hlavně neparfémované produkty pro všechny typy pleti a v neposlední řadě jsou to designová mýdla, se kterými jsem kdysi začínala jako jedna z prvních v České republice,“ přibližuje vítězná živnostnice. Její produkce je typická tím, že vyrábí mýdla s uměleckým vzhledem, která kupují lidé jak pro sebe, protože jim dělají radost, tak pro své blízké jako dárky.

„Výroba konkrétně designového mýdla, to je zajímavý proces. Kombinuje exaktnost a vědecký přístup, kdy spousta věcí musí být naprosto přesně odměřených. Je tam i faktor kreativity, kdy můžete v mýdle tvořit určité vzhledy bezpočtem různých technik. Každý mýdlař na světě má svůj vlastní styl, kterým svá mýdla zdobí,“ popisuje Mikulášová. Lije i osmikilové várky a když se něco pokazí, tak už to nejde opravit. „Můj styl charakterizuje určitá živelnost, abstraktní ornamenty a intuitivní, živelný styl, kdy vytváříme v mýdlech abstraktní obrazce. Prodáváme z největší části koncovým zákazníkům, jak přes náš e­‑shop, tak v malém obchůdku přímo v naší provozovně v Táboře. Snažíme se expandovat i do Evropy a děláme také zakázkovou výrobu,“ dodává Barbora Mikulášová.

Potenciál barefootů je obrovský

Klára Borlová,

majitelka společnosti Little Shoes, IBM Firma roku 2022 Jihočeského kraje

Klára Borlová, majitelka společnosti Little Shoes Foto: archiv soutěže

Prodává barefootové boty, které jsou specifické širokou špičkou, kam se noha komfortně vejde. Jsou bez podpatku, podrážka je úplně rovná a měkká, takže v botách se chodí jako naboso. „Je to něco, co souvisí s pohodlím a se zdravým životním stylem, a to je obecně trendy. Tak jako dříve nebyly bio potraviny v supermarketech, ale byly ve speciálkách, tak si myslím, že lidé budou chtít čím dál, tím více chodit zdravě a pohodlně,“ říká Klára Borlová. Nejdříve byly k dostání barefootové boty na sport, dnes se dají koupit elegantní boty nebo barefootové boty do vody, prostě pro všechny příležitosti. „Spousta lidí je dává dětem, protože více řeší vývoj dítěte a chtějí, aby měly to nejlepší. Tak jako hodně rodičů nedává dětem sladkosti a chtějí pro ně zdravější potraviny a u sebe to řeší méně, tak u těch bot je to podobné,“ přibližuje majitelka vítězné firmy.

Boty jsou k dostání on­‑line na webových stránkách www.littleshoes.cz, případně zasílá i do zahraničí. A jsou k dostání v kamenné prodejně v Písku. „My z roku na rok celkem výrazně rosteme. Růst byl doteď takový, že jsme meziročně vždy zdvojnásobili obrat. Letošní rok je pro nás takový nejhůře čitelný. Plánovali jsme růst asi o 60 %, uvidíme, jak to dopadne. Myslíme si, že nebude nakonec 60 ale třeba 40 %. To je jen odhad, začátek roku byl skvělý, pak jaro bylo slabší, srpen byl o 10 % a září o 20 % výše v porovnání s loňským rokem,“ popisuje Borlová. Přemýšlí o pobočce v Praze, ale v současné době to není v plánu za každou cenu. Jejím cílem není konkurovat si s ostatními, ale naučit větší množství lidí, aby se takto obouvalo.

„Potenciál barefootů je obrovský, protože je nosí pouze jednotky procent lidí. Cílem je tedy komunikovat na další potenciální zákazníky. V těch botách se člověk cítí dobře. Mně se nestává, že bych se těšila domů, až se zuji, protože bych měla skřípnuté prsty nebo že bych stála na podpatcích, takže ten zdravotní aspekt je skvělý. Často to vyřeší lidem i problémy s klouby, kyčlemi, bolestmi zad a krční páteří,“ uzavírá Klára Borlová.

Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky pro rozvoj podnikání v Jihočeském kraji? Jihočeský kraj nabízí podnikatelské příležitosti nejen v oblasti volnočasových aktivit a turismu, ale určitě i ve službách, řemeslech a drobném i velkém podnikání. Snahou jak Jihočeské hospodářské komory, tak Jihočeského kraje, a tím myslím i měst, obcí, institucí a podnikatelů, je přejít na podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Doba práce ve mzdě pro zahraniční majitele by měla přecházet a přechází na technologicky vyšší úroveň včetně výzkumu a vývoje se zapojením univerzit, vysokých škol a vědeckých center. Velmi dobře spolupracujeme se školami všeho druhu a jejich zřizovateli v Jihočeském kraji na tom, aby školy vychovávaly budoucí kvalifikované zaměstnance ve všech potřebných oborech. Snažíme se spojovat školy a firmy, například v projektu Impuls pro kariéru, aby školy věděly, jaké obory jsou důležité a zároveň budoucí zaměstnavatelé spolupracovali na výchově žáků a studentů v odborné části vzdělávání. Luděk Keist

ředitel úřadu, Jihočeská hospodářská komora