Majetek rodiny Kellnerových se podle žebříčku časopisu Forbes přiblížil ke 400 miliardám korun. A to v době, kdy skupina PPF, což je jádro dědictví po Petru Kellnerovi, musela kvapně, a tedy nevýhodně opustit Rusko a kdy se jí zrovna nedaří ani v Číně. Renáta Kellnerová tak měla při přebírání majetku po tragicky zesnulém manželovi složitou pozici, ale i výhodu, kterou by jí mnohé vyspělé země nedopřály. Nemusela během řízení, v rámci něhož získala takřka 60procentní podíl v PPF, platit žádnou dědickou daň. Ta přitom třeba v Německu, Japonsku či Jižní Koreji u opravdu velkých majetků přesahuje i padesát procent.



Češi, jimž zemřel blízký příbuzný, nemusí odvody státu řešit už skoro 25 let. Je to v těžkých časech bezesporu úleva pro každého pozůstalého. Jde ale současně o jeden z mnoha dokladů toho, že tuzemský daňový systém má extrémně atrofovanou jednu nohu – majetkové daně.

