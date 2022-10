Těžko hledat v ruských elitách většího jestřába, než je hlava Čečenska Ramzan Kadyrov. Počátkem října obvinil z porážky ruské armády u Izjumu na východě Ukrajiny velitele Centrálního vojenského okruhu generálplukovníka Alexandra Lapina, kterého označil za „neschopu“. Současně vyzval Kreml k použití taktických jaderných zbraní. Na svém kanálu na Telegramu ukazuje výcvik svých synů, jimž je 16, 15 a 14 let, a slibuje, že brzy pojedou bojovat na Ukrajinu. Zároveň uvnitř Čečenska čelí problému, že ani za vysoké platy nikdo nechce jít do války.

„Vždycky jsem říkal, že není nic lepšího než pravda, byť hořká. Proto nemohu mlčet o tom, co se stalo u Lymanu. Kdyby bylo po mém, byl by Lapin degradován na vojína a bosky se samopalem v ruce by šel smýt vlastní krví svou ostudu,“ napsal Kadyrov na Telegramu. Lapina současně obvinil z neschopnosti, protože nedokázal zařídit svým jednotkám vybavení, ale ani munici. „Armádní nepotismus nikdy nevede k ničemu dobrému. V armádě potřebujeme velitele, kteří se budou rvát za své vojáky, kteří nikoho nenechají na bitevním poli. V armádě není místo pro rodinné vztahy, tím spíše v takovém složitém čase,“ dodal Kadyrov.

