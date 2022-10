Borisi Bondarevovi toho rána zazvonil budík jako obvykle v půl osmé. Ihned po probuzení udělal to co vždycky – sáhl po mobilu, aby zjistil, co je nového. „Viděl jsem děsivé a ostudné zprávy,“ vzpomíná na 24. únor, den ruského útoku na Ukrajinu. Bondarev přitom nebyl ledajakým ruským občanem, ale vysoce postaveným diplomatem, který pracoval na ruské stálé misi při OSN v Ženevě. „Tohle je začátek konce, řekl jsem své ženě,“ vzpomíná na první chvíle poté, kdy se probral ze šoku. „Rozhodli jsme se, že musím skončit.“

Bondarev je jediným ruským diplomatem, který svou rezignaci oznámil veřejně a zdůvodnil ji nepřijatelnou ruskou agresí proti Ukrajině. Sám se domnívá, že někteří z jeho kolegů kvůli stejnému pocitu hanby a znechucení také rezignovali, ale důvody si nechali pro sebe. Bondarev se kvůli tomu nemůže do Ruska vrátit a zůstal v zahraničí.

V dlouhém článku pro časopis Foreign Affairs teď popsal, jak režim ruského prezidenta Vladimira Putina funguje a jaké ponaučení by si z toho měl Západ vzít. A vysvětluje, proč se podle něj Putin na Ukrajině nespokojí s ničím jiným než s vítězstvím.

