V zemích Evropské unie nejspíš bude brzy zakázané prodávat televize s rozlišením 8K. Dříve než se vůbec stačily na trhu prosadit. Typický příklad vylití vaničky i s nemluvnětem, mohlo by se zdát. Další ekoteroristický útok na inovace ze strany EU… Takové reakce se dají čekat a ani se jim nejde divit.

Rozlišení 8K je sice marginální záležitost, ale pokud někoho zajímá kvalita obrazu, má rád filmy nebo videohry, je to důležité. Mezi televizemi s tím vůbec nejlepším možným obrazem je hned několik modelů s rozlišením 8K. A omezení se může dotknout i špičkových televizí s rozlišením 4K.

Paradoxem je, že vysoké rozlišení není samo o sobě důvodem k zákazům, to by ostatně bylo hodně smutné. Problém je se spotřebou. Všechny obrazovky prodávané v EU budou muset od března spojovat přísnější požadavky na spotřebu kvůli aktualizaci závazného indexu energetické efektivity (Energy Efficiency Index, EEI). Z nového indexu zmizí i rozlišení podle technologií. OLED televize měly vyšší limit než HD televize, 8K a microLED neměly limity stanovené. Televize s rozlišením 8K budou mít podle současného návrhu stejný limit spotřeby jako 4K televizory. To je fyzikální problém, protože kvůli jemnější mřížce obrazových bodů potřebují 8K televize silnější podsvícení, aby dosáhly stejného jasu jako 4K televizory.

Podle nových pravidel by mohly mít problém i 4K televize s nejmodernějšími technologiemi místního stmívání. Ze stany EU představuje energetický index způsob, jak z trhu vytlačit neefektivní zařízení. Problém nastává ve chvíli, kdy z trhu vyhání inovativní zařízení nebo prostě „luxusní zboží“.

Výrobci televizí už dnes pro splnění požadavků EU prodávají televize s výchozím nastavením, které omezuje jas obrazovky. Uměle tak zařídí, aby televize nemohla ze sítě odebírat více, než jsou povolené hodnoty. Samozřejmě na úkor kvality obrazu. Většina lidí přitom u televizorů nechává nastavení z výroby. Dá se předpokládat, že zájemci o dražší modely jsou vybíravější a snad i poučenější a ze svého přístroje chtějí dostat to nejlepší, takže sáhnou po nastavení „Cinema“ nebo „Filmmaker mode“. Video s HDR efekty navíc vyvolá vlastní nastavení s vyšším maximálním jasem. Je to vlastně jen taková komedie, ve které spotřebitelé platí za věci, jež ve výsledku třeba nikdy neuvidí – jako skvělý jas.

Pro výrobce elektroniky jsou nové limity náročnější i u 4K obrazovek, zpřísnily se přibližně o pětinu, ale vždy vychází z velikosti obrazovky. Maximální velikost obrazovky EU zatím neomezuje. 8K televize možná zvládnou požadavky EU naplnit, ale za cenu velmi tmavého obrazu v základním nastavení. A prodávat takové televizory by nedávalo moc smysl. Na revizi podmínek je čas do konce roku, takže se možná dočkáme nějaké změny. Ale možná také ne a zájemci o nejlepší možný obraz bez ohledu na spotřebu si budou muset pospíšit a novou televizi si dopřát třeba pod stromeček. Všichni ostatní si mohou říkat, že 8K televize nikdo nepotřebuje.

Na regulaci trhu je někdy lepší tlak odspodu. To se ukázalo u Nvidie, která předvedla nevídaný krok. Zrušila zahájení prodeje jedné z nových grafických karet s označením GeForce RTX 4080 12 GB. Nová karta čelila kritice kvůli tomu, že má stejný název, ale dramaticky nižší výkon než GeForce RTX 4080 se 16 GB RAM. Nejde jen o rozdíl v kapacitě paměti, ale jiné je i samotné grafické jádro. Dá se čekat, že už vyrobené karty se na trh dostanou později, ale budou mít nejspíše jiné označení, pravděpodobně RTX 4070 nebo RTX 4070 Ti, což je jméno a zařazení, které jsme navrhovali už při představení. Nvidia výrobcům karet zaplatí zbytečně vyrobené krabice a snad zajistí jejich recyklaci.

Nejúspěšnější česká videohra vůbec slaví deset let na trhu – a pořád dostává nový obsah a vydělává stovky milionů. Řeč je o Euro Truck Simulatoru 2 a společnosti SCS Software, která za poslední rok utržila 766 milionů korun a vytvořila z nich zisk 441 milionů. Samotný Euro Truck Simulator má za deset let na kontě 13 milionů prodaných kopií a 80 milionů přídavků, které mají různé podoby od rozšíření s novými mapami až po virtuální polepy kamionů na podporu Ukrajiny. SCS Software dokonce letos zrušil vydání datadisku pokrývajícího část Ruska.

Apple představil nový iPad, který také slaví desáté narozeniny. Nový model má větší obrazovku a vyšší výkon, Apple u něj však zvýšil cenu o 61 procent. Polovina navýšení jde na vrub samotného produktu, Apple iPad zdražil i v USA, zbytek je otázka slabé koruny. Apple na trhu nechává i dva roky starý model, u něj však zvedl cenu z 8999 Kč na 10 490 korun. Apple kromě toho uvedl na trh také nový iPad Pro s čipem M2 a výkonnější Apple TV 4K s USB-C konektorem pro dobíjení dálkového ovladače.