Investice do rezidenčních nemovitostí jsou historicky považovány za dobré zajištění proti inflaci při nízké míře rizika. Skutečně, dlouhodobě lze ve světě pozorovat průměrný reálný růst cen nemovitostí v řádu 2–2,5 procenta, v Česku od roku 2006 přes čtyři procenta. Historie nás ale učí, že tomu tak nemusí být vždy a investor může mít tu smůlu, že se „strefí“ do víceletého období poklesu reálných cen nemovitostí. Tato situace v Česku zřejmě právě nastává.

V oficiálních datech za 3. kvartál zatím vidíme jen mírné zpomalení růstu nabídkových cen nemovitostí na 22,9 procenta meziročně. Rychle dostupná data z realitních kanceláří ovšem ukazují už několik měsíců v řadě citelné ochlazování trhu – například meziroční tempo růstu průměrné ceny za metr čtvereční bytu v krajských městech dle dat Realitymix v říjnu zpomalilo k pěti procentům a nabídky nemovitostí k prodeji vytrvale rostou. Situace není nijak překvapivá, protože investice do nemovitostí se staly nevýhodnými už loni a jejich nevýhodnost se postupně prohlubovala (náš indikátor napětí na trhu nemovitostí klesl hluboko do záporu). Tento trend byl dán zaprvé rostoucími sazbami hypoték, jež byty znevýhodnily či učinily nedostupnými z pohledu „hypotékářů“ (viz. 82procentní meziroční propad poskytnutých hypoték v září), a zadruhé rostoucími výnosy vládních dluhopisů, jež znevýhodnily nemovitosti v očích „střadatelů“, kterým se vyplatí investovat do alternativních aktiv (i spořicí účty dnes vynášejí více, než je roční výnosnost nájemného).

Do budoucna si lze představit dva scénáře vývoje. Propuknutí hluboké ekonomické krize na přelomu letošního roku by znamenalo prudký propad cen nemovitostí řádově okolo 10–20 procent během několika měsíců. V základním scénáři ale počítáme pro příští rok pouze s mírnou ekonomickou recesí a následným obnovením ekonomického růstu.

V takovém případě očekáváme do konce letošního roku zpomalení meziročního tempa růstu cen nemovitostí k nule, následované poklesem cca o pět procent v příštím roce. Pro řadu dalších let pak předpokládáme jen pomalý růst cen nemovitostí pod dynamikou inflace, čímž by docházelo k pozvolnému vyfukování nemovitostní bubliny. Pak ovšem nemovitosti dočasně ztrácí pozici bezpečné pojistky proti inflaci.