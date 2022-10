V době, která přeje víc SUV než velkoprostorovým rodinným vozům, je odvaha poslat nový takový model na silnice. Automobilka Volkswagen to udělala krátce po sobě hned dvakrát. Loni představila novou generaci modelu Multivan, letos to je reinkarnace slavného Busu, jehož historie se začala psát už v roce 1949. Byl to teprve druhý model vznikající automobilky po slavném Broukovi a stal se neméně slavným. Není proto divu, že se novinka veze na retro vlně, která má původní model silně připomínat – samozřejmě dnes už bez typického půleného čelního skla nebo vzduchem chlazeného motoru u zadních kol. Ten totiž vystřídala elektřina.

Krátký rozestup v představení Multivanu a ID. Buzz svádí k dojmu, že je nejnovější vůz v podstatě jen elektrickou variantou velkého MPV. Není to ale pravda, jde o zcela svébytný model, což dokládá i základ v jiné platformě. Zatímco Multivan stojí na MQB, ID. Buzz využívá platformy MEB, podobně jako ostatní modely ID německé automobilky nebo domácí Škoda Enyaq iV. Tomu ostatně odpovídají i rozměry, Buzz je kratší než Multivan, na délku měří 4,7 metru. V plánu je ale ještě prodloužená varianta.

Jedním z lákadel vozu je samozřejmě zajímavý vzhled, jehož atraktivitu dokládá několik kolemjdoucích, kteří se s námi dali během zastávek do řeči. Zájem o každý detail vyvolalo zejména dvoubarevné provedení, v našem případě se žlutými „kalhotami“ a bílou „košilí“, doplněné o černé sloupky nebo zpětná zrcátka. Vynikl také předsunutý nárazník s kosočtvercovými průduchy a velkým výřezem pro radar, na nějž navazuje téměř vertikální kapota s masivním logem VW. Vůz stojí v základu na 19palcových kolech, která mu dodávají šmrnc. Na zádi je zase ozdoba, která dává vzpomenout na první Bus. Jsou to tři „žábry“, dnes samozřejmě jen dekorativní. Záď je pak ryze technicistní. Zájem je zaručen!

Nová doba uvnitř

Zevnějšek je moderní retro, uvnitř je to už ale jiná písnička. Kdo už někdy seděl v nějakém elektromobilu rodiny ID, bude tady jako doma. Najde tu typický volant s přístrojovým štítem vybaveným barevnou obrazovkou. Tady se odehrála vítaná změna, kdy se volič automatu přesunul z boku kapličky do přirozenějšího místa na sloupku volantu. Uprostřed je pak známý zábavní systém Volkswagenu s 12palcovou dotykovou obrazovkou, kde najdete vše, jak jste zvyklí. Za zmínku ale stojí promyšlené odkládací prostory na palubní desce včetně podsvícené poličky před spolujezdcem nebo na výšku situované přihrádky pro mobilní telefon s indukčním dobíjením.

ID. Buzz není elektrickou variantou velkého MPV Multivan, ale zcela svébytným modelem, postaveným na platformě MEB, kterou využívají i další čistě elektrické modely koncernu Volkswagen. Foto: Volkswagen

Čistý moderní design se bude líbit příznivcům skandinávského nábytku. Za volantem je opravdu útulno. Jednoduchý střih ale znamená, že je nutné pečlivě volit dekory, které zabírají hodně pohledového prostoru. To se bohužel v námi testovaném autě moc nepovedlo, velká plocha palubní desky simulovala dřevěnou dýhu, a to v kvalitě, kterou by nešlo prodávat v hobbymarketu ani jako plovoucí podlahu. Pokud budete mít o ID. Buzz zájem, doporučujeme vybrat si jiný dekor. Zbylé použité materiály se nám ale velmi líbily, a to na pohled i na dotek. Jen bychom v případě výběru auta pro rodinné výlety nevolili světlá sedadla, protože z vlastní zkušenosti by za pár měsíců používání už světlá příliš nebyla. I tady to chce vybírat s rozvahou.

Za pozornost stojí ještě samotný posez za volantem. Podobně jako Multivan má i ID. Buzz zdvojený přední sloupek, což designérům umožnilo výrazně předsunout čelní sklo a docílit tak kýženého tvaru, aniž by řidič přišel o výhled šikmo ven. To není u větších rodinných aut žádná novinka, měl ho už první Renault Espace, který v roce 1984 zpopularizoval tuto kategorii v Evropě. I tak je ale pocit za volantem Buzzu díky vzdálenému sklu nezvyklý a svezení je i díky tomu ze všech vozů ID nejoriginálnější. Má to ale i nevýhodu – kvůli menšímu sklonu skla není v nabídce head‑up displej.

Technické údaje Délka 4712 mm

Šířka 1985 mm

Výška 1927 mm

Rozvor 2989 mm

Kufr 1121/2123 l

Hmotnost 2417 kg

Výkon 150 kW

Točivý moment 310 Nm

Akumulátor 82 kWh

Dojezd 424 km

Max. rychlost 145 km/h

Základní cena 1,54 mil. Kč

I když se dá předpokládat, že si ID. Buzz najde řadu zájemců mezi řidiči, kteří si jej pořídí hlavně kvůli vzhledu, stojí jeho prostorová nabídka za pozornost. Vůz, který jsme testovali, měl základní délku a pětimístné uspořádání. Škoda že prostřední sedadlo není v tomto případě plnohodnotné, mají to tak i menší rodinné vozy velikosti Citroënu Berlingo. K mání ale budou ještě další varianty, třeba šestimístná verze s uspořádáním sedadel 2‑2‑2, to aby se lépe procházelo směrem dozadu, k mání bude i sedmimístná verze s lavicí pro tři ve třetí řadě. Ta se bude montovat do vozu s prodlouženou délkou.

Kufr je vyloženě obrovský, má objem 1121 litrů, po sklopení zadních sedadel pak 2123. Že se ID. Buzz podobá více autu než velkoprostorovému MPV odvozenému z dodávky, podtrhuje i promyšlenost zavazadelníku. Nechybí tu kryt kufru a navíc je k užitku praktická mezipodlaha. Jednak se sem zavazadla lépe nakládají, jednak se pod ni vejdou látkové přihrádky, do kterých se schovají kabely pro dobíjení i drobnosti nebo menší nákup. Škoda že zadní sedadla nelze sklápět z prostoru kufru, ale musíte si přejít dopředu. Je tu ale poloelektrické vyklápění tažného zařízení, ID. Buzz utáhne tunový přívěs. Boční posuvné dveře i víko kufru se v našem voze ovládaly také elektricky, což velmi usnadňuje nastupování do vozu.

Stačí na dovolenou?

Platforma MEB pro ID. Buzz znamená i totožný motor a baterii jako u dalších ID modelů. K pohonu tak slouží elektromotor o výkonu 150 kW, který má alespoň něco společného se svou 73 let starou předlohou – pohání zadní kola. Točivý moment dosahuje 310 Nm, což zaručuje ve městě solidní dynamiku. Novodobý Bus díky tomu působí hbitě, ačkoliv se svou hmotností blíží ke dvěma a půl tunám. Kvůli úspoře energie je maximální rychlost omezena na 145 km/h.

Baterie má kapacitu 82 kWh, z níž využitelná část je 77 kWh. My jsme sice jezdili v klidném provozu, ale pár desítek kilometrů se nám přece jen poštěstilo jet alespoň 120 km/h. Dost času jsme strávili ve městě a na okreskách s limitem 80 km/h. Výsledek byl 21,1 kWh na 100 km, což není málo, ale pořád to znamená velmi solidní dojezd 365 kilometrů na jedno nabití. Kromě klidného provozu nám však pomáhala i ideální teplota okolo 18 stupňů Celsia, kdy nebylo nutné pouštět ani topení, ani klimatizaci. Ve voze jsme jeli dva bez zavazadel. Dobrou zprávou nicméně je, že ID. Buzz je schopen velmi rychle doplnit potřebnou energii. Nabíjí výkonem až 170 kW.

Auto se řídí stejně jako jakýkoliv jiný elektro­mobil na platformě MEB s tím rozdílem, že jeho stavba stojí za poněkud vyšším hlukem. ID. Buzz má samozřejmě horší aerodynamiku než oblá SUV a v tichém prostředí elektromobilů to ještě vynikne. Nejde ale o nic hrozného, jen je potřeba počítat s tím, že zejména ve vyšších rychlostech není na palubě úplné ticho. Svou roli ale mohl sehrát i hrubší povrch některých skandinávských silnic.

Velkou pochvalu ovšem zaslouží podvozek, který dokáže posádce poskytovat dostatek komfortu i přes vysokou hmotnost vozu, nebouchá a není hlučný. Auto se zbytečně nenaklání, ale je dostatečně pohodlné i do městského prostředí plného retardérů. Ve městě si navíc všimnete i vynikajícího rejdu. Průměr otáčení je 11,1 metru. Na tak velké auto je to skvělá hodnota a při pomalém manévrování vám přináší příjemný pocit, že se vejdete všude.

Otázkou zůstává, pro koho je novinka určena a zda opravdu nehledá za svůj volant spíše nadšence a milovníky moderního retro designu než velké rodiny s vysokými nároky na cestování. Za základní cenu přes 1,5 milionu korun není rozhodně levným rodinným vozem, navíc se s provozem elektromobilu pojí omezení. Takto velké auto si obvykle rodina pořizuje na příležitostné velké dovolené. Naměřený dojezd 365 kilometrů znamená koukat se pro jistotu každých 300 km po rychlé nabíječce, což cestu k moři poněkud prodlouží. Na druhou stranu je už dnes dálniční síť pokryta velkým množstvím rychlých stanic a 170kW palubní nabíječka by měla v nejlepších případech znamenat zastávku v rámci několika desítek minut. Ty lze ale pohodlně vyplnit debatou s nadšenci, kteří se kolem zaparkovaného vozu prakticky vždy seběhnou.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.