Automobilový designér Marek Piano stál u zrodu prvních elektrických škodovek, poslední čtyři roky pracuje pro čínské automobilky. Pozoruje, jak se světový design přesouvá z Evropy na Východ. „Život a práce v Číně jsou mnohem náročnější než v Evropě. Pracovní tempo je tam zhruba dvojnásobné,“ popisuje.
Když Piano ve Škodě Auto pracoval v letech 2012 až 2019 po boku tehdejšího šéfa designu Jozefa Kabaně, začínal se rodit první elektrický koncept značky Vision E. „Najednou jsme museli přemýšlet úplně jinak. Má mít elektromobil masku chladiče? Jak se bude chladit baterie, když nemáme klasický motor?“ vzpomíná. Elektromobilita podle něj změnila vše – technicky i esteticky. „Designéři mohli poprvé předefinovat, jak auto vypadá.“
Co se dočtete dál
- Jak přesně Čína přetahuje odborníky z Evropy a jak to mění tempo vývoje.
- Proč čínské týmy ruší nebo mění projekty během měsíců, nikoli let.
- Jak elektromobilita mění základní estetická pravidla.
- Jak vypadá běžné pracovní tempo a jak to ovlivňuje výstupy designu.
- Jak čínský trh reaguje na extravagantní design a proč mohou mít modely jepičí život.
- Jakým způsobem čínská fáze kopírování přechází v kreativní remix a co to znamená pro originalitu značek.
- Jak zkušenost designéra v Evropě a Číně ovlivnila přístup k tvaru a funkci auta.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.