V roce 2015 přišlo BMW jako první automobilka na světě s klíčkem od auta, který byl vybaven displejem. Na docela hrubém displeji o rozlišení 320 × 240 pixelů dokázal zobrazit řadu údajů. Třeba to, jak daleko auto ujede na palivo, které má aktuálně v nádrži. Klíčkem bylo možné ovládat i funkci dálkového parkování, kdy řidič nemusel sedět v autě, ale vůz si na dálku nastartoval a popojel s ním dopředu, aby se mu lépe nastupovalo. BMW používá tento klíček u svých modelů dodnes, třeba u nové verze obřího SUV X7. Přesto se toto zařízení nerozšířilo u dalších automobilek. Prim teď hrají hlavně chytré telefony. A to i u výrobce aut z Mnichova.

Přístup do vozu pomocí aplikace v chytrém telefonu se jmenuje BMW Digital Key a je k dispozici jako součást příplatkové výbavy pro většinu modelů německé automobilky. „V Česku odemykání pomocí chytrého telefonu vnímáme jako benefit, který zákazníci oceňují a využívají jako jednu z dalších možností odemknutí svého vozu. Tento trend bude do budoucna nabývat na intenzitě a postupem času se stane zcela samozřejmým,“ říká mluvčí českého zastoupení BMW David Haidinger s tím, že si lidé už zvykli platit mobilem a teď si zvykají otevírat své auto. „Pro odemknutí už není u některých vozů dokonce potřeba mobil ani vyndávat z kapsy,“ dodává.

Výhodou aplikace oproti fyzickému klíčku s obrazovkou je fakt, že může nabídnout mnohem víc funkcí, které lze navíc jednoduše rozšiřovat. Lze tedy například vybrat cíl cesty a pak si ho poslat do navigace v autě. Stejně tak je možné na dálku ovládat vytápění nebo sledovat, zda je vůz aktuálně zamčený. GPS lokalizace pak může pomoci i při krádeži auta.

„Určování polohy vozu je možné v rámci aplikace majitelem či správcem účtu, pod kterým je vůz přihlášen. Nicméně například pokud by došlo ke krádeži vozu, lze samozřejmě tuto funkci využít za splnění jasně definovaných podmínek pro vyšetřování v případě vyžádání policií,“ popisuje Haidinger. Zaznamenat se dá ale i vloupání do vozu. Pokud se spustí alarm, aktivují se zároveň kamery, které běžně pomáhají při parkování auta. Ty začnou zaznamenávat okolí vozu a obraz pošlou do aplikace. Podobnou funkci mají i vozy britské značky Mini, která patří pod křídla BMW. Ty mohou mít dokonce kameru, která nahrává interiér vozu. Pokud se do něj někdo neoprávněně dostane, mohou ho tak jednoduše chytit přímo při činu.

Za sportem bez klíčku

Vzhledem k tomu, jak snadné je v dnešní době propojit auto s chytrým telefonem, rozšířila se tato technologie velmi rychle i mezi značky, které nepatří do luxusního segmentu. Ostatně, řidičům to nabízí i tuzemská automobilka Škoda.

Klíč BMW s displejem umí zobrazit třeba, jak daleko auto ujede na palivo, které má aktuálně v nádrži. Klíčkem je možné ovládat i funkci dálkového parkování. Foto: BMW

„Vozy Škoda využívají řadu funkcí, které lze ovládat vzdáleně přes aplikaci. Celkem je jich přes tři desítky a velká část se zaměřuje na bezpečnost vozu a jeho používání. Pomocí aplikace je u vybraných modelů a výbav možné odemykat a zamykat vůz, samozřejmě se zabezpečením pomocí kódu S‑PIN, případně sledovat polohu vozu nebo nastavit upozornění o opuštění oblasti. K bezpečnosti zákazníků přispívá i Online hlášení o nehodě, případně asistence, kdy asistenční služba vidí přesné umístění vozu, jakým směrem jede, a případné poškození,“ říká mluvčí mladoboleslavské automobilky Pavel Jína.

Mít klíček nebo místo klíčku mobil ale stále může být pro některé řidiče přítěží. Typicky jde o vyznavače sportů, kteří se chtějí zbavit takřka jakékoliv zátěže. Pokud například vyrazí běhat, určitě nechtějí mít klíček v kapse. O to víc, když jdou plavat. Že není dobré nechávat klíčky od auta a další cennosti na dece někde na pláži a vyrazit do vody, je známý fakt. Řešení má například britská automobilka Jaguar Land Rover. Ta pro své vozy nabízí zajímavý doplněk v podobě „klíče“ Activity Key. Uvozovky jsou namístě, ve skutečnosti totiž nejde o klíč, ale o gumový náramek s integrovaným čipem.

„Můžete ho nosit třeba jako hodinky. Pokud ho aktivujete, vypne se dočasně funkce běžného klíčku. Ten si pak můžete nechat v autě a klidně odejít sportovat. Po návratu otevřete vůz tak, že se dotknete loga Jaguaru v případě této značky nebo například písmene D na zádi Land Roveru Discovery,“ vysvětluje mluvčí automobilky Jaguar Land Rover pro střední Evropu Dieter Platzer. V první generaci klíček otevíral jen dveře od kufru u vozů kategorie SUV. Nyní je už ale k mání druhá generace náramku, který umí víc. „Můžete otevřít všechny dveře vozu, nastartovat a odjet. Náramek už totiž pracuje se stejnou technologií jako samotný klíček od auta,“ dodává Platzer. Mimochodem, Activity Key prošel řadou testů, kdy ho inženýři vystavovali teplotám od minus 50 do plus 125 stupňů Celsia. Náramek by také měl vydržet potápění až do hloubky 30 metrů.

Auta se přestávají krást Letmý pohled do policejních statistik ukazuje, že zloději postupně ztrácí zájem o krádeže aut. Zatímco v roce 2011 se v Česku ztratilo 11 647 vozů, v roce 2020 to bylo už jen 2526 aut (novější data nejsou k dispozici). Klesl i počet „vloupaček“, před jedenácti lety to bylo skoro 10 tisíc případů, v roce 2020 už jen 3089.

Podobně jako ostatní automobilky nabízí i Jaguar Land Rover možnost kontrolovat polohu vozu pomocí sledování jeho polohy. Pokud se vůz pohne bez vědomí majitele, dostane o tom okamžitě zprávu, polohu pak lze sdílet přímo s policií. „Například ve Velké Británii platí, že 90 procent vozů, které jsou vybavené systémem Secure Tracker Pro, se policii podaří vypátrat před tím, než se dostanou mimo území státu,“ upozorňuje mluvčí JLR.

Kód pozná zloděje

A byl to právě Jaguar Land Rover, který v roce 2017 jako první automobilka na světě přišel s novou technologií pro ochranu bezklíčového odemykání vozů, které do té doby dělalo z aut snadnou kořist pro technicky zručné zloděje. Zatímco při použití běžného dálkového ovládání musí zloděj zachytit moment, kdy majitel vozu stiskne tlačítko a vůz pomocí signálu zamkne nebo odemkne, bezklíčovový systém je mnohem jednodušší na proniknutí. Řidič má klíče v kapse a vůz se mu při jeho příchodu automaticky odemkne nebo zamkne při odchodu. To znamená, že klíček musí vysílat signál neustále a pro zloděje je snazší kód zámku zachytit.

Vozy Škoda dokážou ovládat vzdáleně přes aplikaci přes tři desítky funkcí. Velká část se zaměřuje na bezpečnost vozu a jeho používání. Pomocí aplikace je možné odemykat a zamykat vůz, případně sledovat jeho polohu nebo nastavit upozornění o opuštění oblasti. Foto: Škoda Auto

Bezklíčové odemykání JLR využívá technologii UWB (Ultra Wide Band), která umožňuje velmi rychlé střídání kódů, a tak jsou pro zloděje těžko prolomitelné. Navíc se poloha klíčku určuje s přesností na 10 centimetrů, což znamená, že systém rozpozná pokus zloděje o proniknutí. Ani to ale někdy nestačí.

„Bohužel, stále existují lidé, kteří se o bezpečnost svých aut příliš nestarají. Pak sedí v kavárně tři metry od vozu, takže s ním může odjet kdokoliv. Stejně tak nepomůže, když auto zaparkují v garáži a klíčky si nechají někde blízko u něj,“ stěžuje si Platzer s tím, že existuje ještě jedna metoda, jak zabránit krádeži. U řady aut funguje dvojitý stisk tlačítka, čímž se dveře vozu zamknou „napevno“ a není je možné otevřít zevnitř. To pomůže v případě, kdy se zloděj do vozidla vloupá tím, že rozbije okno a následně si chce otevřít dveře vnitřní klikou. Po dvojitém stisku zamykacího tlačítka by měla být deaktivovaná.

Technologie UWB má ale i jednu zásadní nevýhodu. K vozu už není možné dokoupit náhradní klíčky. To zejména proto, aby si zloději nemohli obstarat na černém trhu duplikát. Zájemci o nové auto by si tak měli pro jistotu objednat více klíčků než obvyklé dva.

Automobily Stáhněte si přílohu v PDF

Chytré bezklíčové odemykání, sledování polohy nebo náramek místo klíčků od auta jsou moderní technologie, které jsou na míle vzdálené tomu, jak si řidiči chránili svá auta ještě třeba před 15 lety. Přesto stále existují pojišťovny, které nabízí i za využití starých ochranných prostředků slevy. „Všeobecně platí, že jakékoliv zabezpečení auta určitě pomůže. Konkrétně můžeme jmenovat například zámek volantu, zámek řadicí páky nebo alarm,“ popisuje mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Pilková.

Podle Pilkové jdou však pojišťovny s dobou a zvýhodní i systémy, které přímo nezabrání krádeži, ale pomohou buď s vypátráním vozu, nebo s odrazením zloděje. „Jde třeba o GPS monitoring, který signalizuje polohu auta buď pouze majiteli, nebo může být napojen na bezpečnostní agentury,“ dodala mluvčí. Logicky tak bude mít vliv na výši pojistného i aplikace pro chytré telefony, která sleduje polohu vašeho vozu. „Hodí se ale i to, co ztíží další využití vozu, a tím pádem i apetit ho krást. Jde například o takzvané pískování skel, kdy se na skla vybrousí VIN, podle kterého se pak dá vůz a daný díl snadno identifikovat,“ vysvětluje Pilková.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.