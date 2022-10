Francie se do roku 2027 chystá otevřít jeden z největších dolů na lithium v Evropě. Tento lehký kov je zásadní například pro výrobu elektromobilů. Otevření dolu by mohlo pomoct snížit takřka úplnou závislost Evropy na Číně, kde se lithium dosud téměř výhradně zpracovává. Projekt Emili, který má za cíl těžbu lithia v departementu Allier v pohoří Massif central, v pondělí představila francouzská důlní společnost Imerys.

Studie specialistů na těžbu v suterénu kaolinového lomu, který skupina od roku 2005 provozovala v Beauvoir v departementu Allier, trvaly 18 měsíců. Zjistily, že zásoby v regionu jsou dostatečné na to, aby se od roku 2028 ročně těžilo 34 000 tun hydroxidu lithného, což stačí zhruba na 700 000 elektromobilů. To je dost s ohledem na to, že Francie plánuje do roku 2030 vyrábět ročně dva miliony elektromobilů, poznamenala agentura Reuters.

Využitím tohoto ložiska chce firma pomoci Evropě dekarbonizovat, řekl novinářům generální ředitel Imerysu Alessandro Dazza, který na místě přivítal místní volené představitele. Důl podle firmy posílí průmyslovou suverenitu Evropy.

Imerys se do projektu chystá investovat zhruba miliardu eur (24,5 miliardy korun). Lithium by se tam mělo těžit pod zemí, aby se omezily dopady na životní prostředí na povrchu. Důl má zůstat v provozu 25 let.

Lithium se těží v mnoha zemích a regionech, především v Jižní Americe, Austrálii a Číně. V České republice by – pokud vše půjde podle plánu – mohla v roce 2026 začít těžba lithia na Cínovci v Krušných horách. Surovina se ale v současnosti téměř výhradě zpracovává v Číně.

Elektromobily mají být od roku 2035 jedinými novými vozy, jaké se v Evropské unii budou smět prodávat. S ohledem na přechod automobilového průmyslu na elektromobilitu se stále častěji objevují varování před vznikem nové závislosti na dovozu. Úzké obchodní vztahy s Čínou už nějakou dobu čelí kritice, protože Peking podle mnoha západních zemí nerespektuje práva menšin a hrozí vojenským zásahem na Tchaj-wanu, pokud bude ostrov usilovat o úplnou nezávislost na Číně.

Nové těžební projekty však mohou vyvolat odpor místních. Protesty v Srbsku vedly vládu ke zrušení povolení, které měla v zemi pro největší evropský projekt těžby lithia britsko-australská společnost Rio Tinto. EU také diskutuje o tom, zda zařadit lithium mezi nebezpečné materiály, což by mohlo zvýšit náklady na těžbu, uvedl Reuters.

Francouzská vláda ale projekt podporuje. „Tento projekt, který je příkladný z hlediska životního prostředí a klimatu, dramaticky sníží naši potřebu dovozu lithia,“ řekl podle sdělení důlní společnosti francouzský ministr hospodářství Bruno Le Maire.