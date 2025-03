Stává se prakticky pravidlem, že zdroje kovů potřebných pro elektromobily a bateriová úložiště se nachází v regionech, které jsou rizikové. Platí to i pro oblast Lopare v srbské části Bosny a Hercegoviny. Prezident Republiky srbské Milorad Dodik totiž čelí už osm let americkým sankcím. A loni se dostal do konfliktu s mezinárodní správou Bosny a Hercegoviny řízenou z pověření OSN Evropskou unií, konkrétně Němcem Christianem Schmidtem.

Dodik, jenž se chce připojit k Srbsku, dlouhodobě porušuje ústavu Bosny a Hercegoviny a nerespektuje Schmidtova rozhodnutí. Proto ho soud v Sarajevu letos v únoru nepravomocně poslal na rok do vězení a uložil mu šestiletý zákaz politické činnosti.

Dodik stojí v čele Republiky srbské v Bosně už 19 let a má zde pevnou pozici. V odporu proti rozhodnutí soudu, jenž na Dodika toto pondělí vydal zatykač, se opírá o podporu sousedního Srbska, Ruska i maďarského premiéra Viktora Orbána.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdo stojí za projektem těžby lithia v srbské části Bosny.

Jak se k těžbě staví stíhaný prezident Milorad Dodik i místní obyvatelé regionu v Lopare.

Jak je to momentálně s těžebním projektem Jadar v Srbsku.

Co hraje v neprospěch těžby lithia v Evropě.