V posledních třech měsících se v Evropě vznáší strašidlo Trump 2.0, jak se přezdívá Trumpovu druhému volebnímu období. Mnozí lídři, zklamaní už jeho první inkarnací, byli pesimističtí ohledně návratu Donalda Trumpa do Bílého domu a toho, co to bude znamenat pro multilaterální instituce, jako je NATO, a také pro osud Ukrajiny.

Jiní lídři, zejména ve střední a východní Evropě a na Balkáně, byli ale optimističtější. Tito politici – maďarský Viktor Orbán, srbský Aleksandar Vučić a srbský vůdce Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik – se zdáli být zvýhodněni ideologickou spřízněností s novým americkým prezidentem. Předpovídali „zlatou éru“ vzájemných vztahů a otevřeně hovořili o tom, že Bílý dům pod Trumpovým vedením pomůže učinit jejich zemi „opět velkou“.

