Kraj na pomezí Čech a Moravy je tradičně spojován se zemědělskou výrobou. Produkce masa i brambor se drží na předních místech v rámci celé České republiky. Stejně dobře si region stojí v dřevozpracujícím průmyslu, nejedné firmě v oboru se podařilo prosadit i v evropském kontextu. V kraji se především díky malým živnostníkům rozvíjí pestrá paleta služeb. Strategická poloha kraje ve středu republiky napomáhá rozvoji turistiky. V regionu zastoupená energetika vyžaduje také rozvoj technologických oborů. V celé řadě segmentů podnikání umí ale kraj přijít i s inovacemi celorepublikového významu. Jasně se to ukázalo při letošním vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo VODASERVIS

2. místo OPTOKON

3. místo DVOŘÁK – svahové sekačky

Firma VODASERVIS se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Eva Fruhwirtová

2. místo Petr Špaček

3. místo Ludmila Pospíšilová

Živnostnice Eva Fruhwirtová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Libor Smejkal

Odbornou porotu na Vysočině nejvíce zaujala trenérka mozku Eva Fruhwirtová. „Je mi ctí, že paní Fruhwirtová získala první místo v krajském kole v kategorii Živnostník roku za Vysočinu. Prezentace i předmět podnikání je hodně zajímavý a prospěšný celé společnosti,“ okomentovala vítěze za porotu Jaroslava Fialová z MONETA Money Bank. Mezi firmami se dokázala prosadit společnost VODASERVIS, která se věnuje technologiím na úpravu pitné vody. „Obor podnikání vítězné firmy souvisí s tématem udržitelnosti, což je hlavní myšlenka také elektrické řady ID od značky Volkswagen, a to mě obzvláště těší,“ okomentoval volbu poroty produktový manažer pro elektromobilitu ze společnosti Volkswagen Dušan Klimek.

V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. Na Vysočině toto ocenění získal Libor Smejkal, který pořizuje videodokumenty s národopisnou tématikou.

Lidé často potřebují mozek spíše vypnout

Eva Fruhwirtová,

MONETA Živnostník roku 2022 Kraje Vysočina

Založila v Třebíči první a zatím jedinou českou mozkohernu. „Je to takové malé mozkové centrum a já jsem trenérka paměti třetího, nejvyššího stupně. Češi jsou vůbec ve světě jako trenéři paměti velmi uznávaní a mně přišlo líto se o zkušenosti nepodělit,“ říká Eva Fruhwirtová.

Kombinuje různé techniky trénování paměti s různými moderními hrami. Navíc má speciální technologie fungující na principu EEG a přístroje, které jsou v České republice ve dvou, maximálně třech kusech. Lidé můžou přijít a vyzkoušet si, jak jsou na tom se soustředěním, s pamětí, s prostorovou orientací. Objíždí také školy, knihovny, domovy pro seniory i firmy. „Velmi často chodí rodiče s dětmi nebo prarodiče s vnoučaty. Protože jsme v Židovské čtvrti v Třebíči, která je zapsaná v seznamu UNESCO, chodí za námi i turisté,“ uvádí vítězná živnostnice. Cílem aktivit je, aby to byl zábavný trénink, protože to, co člověka baví, tak mu lépe jde a má větší snahu se v tom zlepšovat. „My většinou programy i s ohledem na to, jak mozek funguje, máme nastavené na hodinu či hodinu a půl. Když k nám přijdete, tak si popíšeme, jak mozek funguje, co všechno umí, jak funguje soustředění. Zajímavé je, že lidé, když se jich ptám, nevědí, co dělají, když se mají soustředit. Takže my řešíme, co se děje, když se mají soustředit, nebo jakým způsobem se mají nějaké věci naučit a co je může od pozornosti odvádět,“ přibližuje Fruhwirtová. Její mozkohračky a hlavolamy mají různou obtížnost. Podle schopností nastaví úkoly, a potom přidává obtížnost, aby docházelo k progresu. Má například zvukové pexeso, nově i hmatové pexeso.

„Zajímavé je, že většina lidí k nám chodí s tím, že se potřebuje naučit soustředit, a my pak často zjistíme, že spíše potřebují naučit mozek vypnout. To je asi takové hodně velké zjištění. Vedeme lidi, aby s mozkem pracovali tak, že nejenom po něm chceme výkon, ale aby ho také nepřetěžovali. Když se podíváte do diářů dnešních dětí, tak to je od rána škola, kroužky, aktivity a dítě nemá čas být samo se sebou. U dospělých je to obdobné. Takže paradoxně učíme lidi i zpomalit, věnovat se tomu zastavení se,“ dodává Eva Fruhwirtová.

Vidět výsledky nás baví

Martin Trnka,

jednatel společnosti VODASERVIS, IBM Firma roku 2022 Kraje Vysočina

Martin Trnka, jednatel společnosti VODASERVIS, IBM Firma roku 2022 Kraje Vysočina Foto: archiv soutěže

Společnost VODASERVIS se zabývá výrobou a dodávkou technologických celků úpraven pitných průmyslových a bazénových vod. Pro zákazníky přináší komplexní služby ve vodním hospodářství se zaměřením hlavně na pitnou vodu. „Přinášíme lidem něco, co do té doby neměli nebo s tím měli problém, a vidět výsledky nás baví. Samozřejmě vody je třeba stále, takže ten obor je dobrý. Vybral ho můj táta,“ říká Martin Trnka.

Nejčastějším zákazníkem je komunální sféra. Firma s celorepublikovou působností má momentálně dvaadvacet zaměstnanců. Má ve svém portfoliu technology na úpravu vody, projektanty, montéry a samozřejmě i výrobní pracovníky. „My mámě štěstí, že jsme stabilní tým. A když potřebujeme někoho najít, tak nějaký čas hledáme, ale spíše hledám podle typu člověka a nikoli podle přesně dané kvalifikace. Ale nemáme velkou fluktuaci,“ přibližuje jednatel vítězné společnosti. Jeho otec založil firmu, protože byl technologem úpravy pitných vod. Začal v roce 1999 jako živnostník, v roce 2002 založil firmu, kterou v roce 2012 převzal jeho syn. „Jsem vystudovaný ekonom, spíše to bylo na začátku tak, že jsem chtěl pomoci v ekonomické oblasti, ale postupně to přešlo do fáze, že firmu vedu. Přerod byl velmi pozvolný, mírný a od otce pěkný. Otci je 78 let, dochází do firmy stále. Mám i bratra, jedno období byl ve firmě i bratranec, je tam i mnoho mých známých, takže fungujeme spíše jako rodinná firma,“ přibližuje Trnka. Ve firmě se mu pracuje velmi dobře, protože lidi kolem sebe zná. Když si řeknou, že jdou za nějakým společným cílem, tak táhnou za jeden provaz.

„My se snažíme v posledních letech budovat značku. Máme nové logo, nový název, snažíme se dávat peníze do reklamy, abychom se prezentovali. Cítíme, že značka je i do budoucna to nejdůležitější, protože když nás lidé budou alespoň podvědomě znát, tak si řeknou, raději to vezmu od nich než od někoho, koho neznám,“ uzavírá Martin trnka. Vloni postavili pro obec Zaječov novou ultrafiltrační jednotku na úpravu pitné vody, která byla svého typu druhá v Evropě.

