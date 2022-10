Necelé dva týdny před odevzdáním podpisů pro účast v prezidentských volbách připomíná Senát tak trochu kolbiště. Zájemci o Hrad se tam na poslední chvíli snaží získat podporu od deseti senátorů pro svou kandidaturu. Nedaří se jim totiž sesbírat alespoň 50 tisíc podpisů od veřejnosti, díky nimž se lze voleb také zúčastnit. Senátoři však často nechtějí pomoci více než jednomu kandidátovi, a tak někteří žadatelé mají smůlu.

Na lov podpisů do horní komory parlamentu se vypravil mimo jiné producent a zpěvák Petr Hannig. Ten je určitou stálicí českých voleb – jako předseda Rozumných kandidoval desetkrát do Senátu, šestkrát do sněmovny, zkusil také komunální i evropské volby. Před pěti lety pak kandidoval i na Hrad, když sehnal podpisy 20 poslanců.

Letos se pokusil oslovit senátory. Ale narazil. Nepodařilo se mu sehnat žádný podpis. „Pavel Fischer ‚vybrabčil‘ všechny senátory. Stačilo by mu deset podpisů, ale má jich alespoň třicet. Tak jsem si tam dal alespoň oběd,“ líčí Hannig.

