Do dětské skupiny Amálka na pražských Hájích vodí rodiče své děti už pět let. Do roka však Amálka skončí. Přestože si stát od dětských skupin sliboval, že pomohou zlepšit situaci s přeplněnými školkami, od září se jim ztížilo fungování. Zpřísnily se podmínky pro provoz, nároky na vzdělání pečovatelek i jejich finanční náročnost. I když je po hlídání dětí obrovská poptávka, vydělat na něm není jednoduché: dětské skupiny, mikrojesle ani osobní chůvy se v penězích rozhodně netopí.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se