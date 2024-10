Rodinným domkem kousek od Přibyslavi se rozléhá dětský smích. V obývacím pokoji si tu hrají čtyři děti v předškolním věku: kreslí si, překřikují se, tu a tam přeletí v zápalu hry pokoj barevná figurka z Člověče, nezlob se. Celou skupinku má na starosti Eliška Sobotková, která je na rodičovské dovolené a dvě děti jsou její vlastní. Je to jedna z prvních domácností, kde ministerstvo práce a sociálních věcí poslední měsíce testuje, jak by mohlo vypadat takzvané sousedské hlídání.

V něm jde o to, že člověk z okolí bude hlídat děti ostatním lidem. Za to mu rodiče i stát zaplatí. Projekt reaguje na nedostatek míst ve školkách a jeslích. Ulevit má hlavně rodičům s dětmi do tří let, kteří chtějí začít dříve pracovat a nemají kam potomka umístit. Co k tomu člověk potřebuje a kolik si může vydělat?



