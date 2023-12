Každé dítě je talentované, jen je potřeba zjistit na co. Úspěšní lidé i personalisté potvrzují, že pro budoucí úspěch není důležitý jen výběr školy, ale čím dál víc také to, čemu se děti věnují ve volném čase. Mají ještě smysl tradiční kroužky? Čemu by rodiče při jejich výběru měli věnovat pozornost a proč dovedností budoucnosti bude soustředění?

Ve 32 letech založil úspěšný kalhotkový start-up Snuggs, který letos získal investici 115 milionů korun. Loni se stal se svou kolegyní Lindou Šejdovou začínajícím podnikatelem roku. To by se možná nestalo, nebýt mimoškolních aktivit, kterým se Tomáš Zahradník intenzivně věnoval jako středoškolák.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdy je vhodné začít s kroužky?

Co by měli rodiče sledovat?

Proč je vhodné naučit se mluvit o emocích?

Proč je dobré, aby děti uměly jógu či meditovat?