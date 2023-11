Přiťuknout si s ostatními, vypít celý obsah drobné skleničky. Pálivá tekutina putuje hltanem, až skončí v žaludku. Tam se začne vstřebávat. Alkohol se dostává do krevního oběhu. Po 20 minutách cítíme jeho první účinky. Člověk si proto začíná připadat sebevědomě.

Třetí panák. Předchozí nabuzení vystřídá příjemný útlum. Nejen mozku, ale i dýchání. S každým dalším douškem klesá schopnost člověka ovládat své vlastní tělo. Reakce se zpomalují, rovnováha zhoršuje.

Další účinky přichází, když se alkoholické nápoje pijí pravidelně. V případě Česka tak činí téměř každý pátý člověk. Podle statistik Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je v kategorii takzvaného rizikového pití až 1,7 milionu Čechů, častěji mužů. To znamená, že průměrně pijí více než čtyři sklenice alkoholických nápojů za den, v případě žen je to více než dvě sklenice. Každý den si alkohol dá 10 procent obyvatel starších 15 let.

