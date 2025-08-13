Ještě před pár lety se o ní mluvilo spíše šeptem, dnes si ji nechávají zjišťovat tisíce mužů ročně. Hladina testosteronu, hormonu spojeného se silou, sebevědomím a sexuální chutí, přitom podle lékařů začíná klesat stále častěji už i u třicátníků. Vinu nenesou jen roky navíc, ale spíš stres, špatný spánek, přibývání na váze a hektický životní styl. Zatímco někteří odborníci upozorňují na rizika předčasné andropauzy, jiní varují před zbytečným doplňováním hormonu. Jak častý je skutečně „mužský přechod“ v Česku a co ho spouští?

  • Jaké jsou příznaky andropauzy.
  • Proč se týká čím dál tím mladších mužů.
  • Proč je testosteronová terapie kontroverzní.
  • Proč nepoužívat testosteronové doplňky.
