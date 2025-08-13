Ještě před pár lety se o ní mluvilo spíše šeptem, dnes si ji nechávají zjišťovat tisíce mužů ročně. Hladina testosteronu, hormonu spojeného se silou, sebevědomím a sexuální chutí, přitom podle lékařů začíná klesat stále častěji už i u třicátníků. Vinu nenesou jen roky navíc, ale spíš stres, špatný spánek, přibývání na váze a hektický životní styl. Zatímco někteří odborníci upozorňují na rizika předčasné andropauzy, jiní varují před zbytečným doplňováním hormonu. Jak častý je skutečně „mužský přechod“ v Česku a co ho spouští?
Co se dočtete dál
- Jaké jsou příznaky andropauzy.
- Proč se týká čím dál tím mladších mužů.
- Proč je testosteronová terapie kontroverzní.
- Proč nepoužívat testosteronové doplňky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.