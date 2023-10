Americký milionář Bryan Johnson touží po dlouhém životě a je ochotný za něj dát cokoli. Zatím ho opatření, kterými si ve svých 45 letech udržuje mládí, stojí dva miliony dolarů ročně. Je pod neustálým dozorem 30 lékařů, denně bere okolo 80 doplňků stravy, nosí řadu speciálních zařízení, která sledují jeho tělesnou činnost, a nechal si do žil píchnout krev svého sedmnáctiletého syna.

Techniky, kterými se Johnson snaží své tělo přeprogramovat na maximální výdrž, dosud vědci neověřili. Co ale studie ukazují, je, že každý má možnost délku svého života do vysoké míry ovlivnit. O tom, kolika let se člověk dožije, totiž genetika rozhoduje jen přibližně z 25 procent. A zbylé tři čtvrtiny faktorů jsou na každém. Jde o to, jakým způsobem se dotyčný stravuje, jak moc se hýbe, jak dobře spí nebo jak pracuje se svou psychikou.

Jak ukázala nedávná studie Americké společnosti pro výživu, dodržováním základních zdravých návyků si lidé můžou prodloužit život až o 24 let. HN přináší sérii textů, které tyto jednotlivé aspekty popíšou. Představí pohledy odborníků a jejich tipy, jak s tělem i myslí pracovat co nejlépe a zvýšit si šance na dlouhý a hlavně zdravý život. První díl rozebere téma správné stravy.

