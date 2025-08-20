Do misky padá hromada chia semínek, trocha kokosu a čerstvé lesní plody. „Ten pocit, když jen tvoje snídaně má více vlákniny, než jiní sní za celý den,“ píše uživatelka TikToku, která se stejně jako další tisíce lidí rozhodla pro inspiraci druhých natočit svůj jídelníček. Ten si sestavuje tak, aby přijala co nejvíce této potravinové složky. Zapojila se tak do rostoucího trendu „fibermaxxing“, pod tímto hashtagem lze nyní na sociálních sítích najít spoustu videí s miliony zhlédnutí. Projevuje se to už i v ordinacích nutričních terapeutů a na pultech obchodů.
@impamibaby Chia seeds expand 10x their size. so you stay full for hours!! Plus it's soluble fiber so it's amazing for your gut & to help with detoxification & better digestion. Fav breakfast as a girly who avoids gluten & dairy 🥰 #ChiaPudding #GutHealth #HealthyBreakfast #DairyFreeBreakfast #WellnessRoutine #PlantBasedRecipes ♬ Sugar! Honey! Love! - Kali Uchis
Po řadě škodlivých trendů, jako byl například „Skinny Tok“, jde ale v tomto případě podle odborníků o šíření pozitivní myšlenky, která může pomoci předejít řadě nemocí. Lidé po celém světě totiž přijímají méně vlákniny, než by měli, v případě Čechů je to téměř polovina doporučené denní dávky. Proč se na vlákninu zaměřit a čeho se vyvarovat?
