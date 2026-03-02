Česko čeká během následujících deseti let změna, kterou dosud nezažilo a na niž není připraveno. Do důchodu zamíří nejsilnější populační ročníky a prudce stoupne počet lidí, kteří budou hledat místo jak v klasických domovech pro seniory, tak i v těch se zvláštním režimem, jež jsou určené pro klienty vyžadující každodenní intenzivní péči. Už v současnosti je přitom v těchto zařízeních velký nedostatek míst, a odborníci tak bijí na poplach.
Co se dočtete dál
- Jak bude třeba navýšit kapacity domovů pro seniory.
- Co je větším problémem než nedostatek míst v domovech pro důchodce.
- Kde se inspirovat v zahraničí, abychom odvrátili potenciální kolaps péče o seniory.
