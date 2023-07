I padesátník, který kouří krabičku cigaret denně, večery tráví v barech a trpí cukrovkou druhého typu, má šanci žít dlouho. Není u něj pozdě začít se změnami, díky nimž může svůj život prodloužit až o dvě dekády. Uvádí to nová studie amerických výzkumníků, podle kterých stačí k prodloužení života začít dodržovat několik základních pravidel.

Vědci z Americké společnosti pro výživu zkoumali životní styl téměř 720 tisíc amerických veteránů ve věku od 40 do 99 let. Například jak moc se hýbali, co jedli nebo koho měli kolem sebe. Došli k závěru, že i ti lidé, kteří začali žít zdravěji až v pozdějším věku, se dožili vyššího stáří.

V případě, že člověk změnil své návyky už ve 40 letech, zvýšil svůj potenciál dožití až o 24 let. V 60 to pak stále bylo o 18 let více. Výzkumníci na základě toho definovali osm základních zásad, díky nimž lze toho dosáhnout.