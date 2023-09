Sám před lety trpěl obezitou a zhubl o desítky kilogramů. Ačkoli původně fyzioterapeut, začal se Martin Cvrkal zabývat způsoby, jak s úbytkem váhy pomoci i dalším lidem. Jeho ordinací prošly v poslední dekádě stovky lidí. „Řekněme, že mám větší empatii k lidem, kteří mají sklon tloustnout. Ale nekážu, že to, jak jsem to udělal já, byla ta nejlepší cesta,“ říká Cvrkal v rozhovoru s HN.

Ačkoli Češi podle něj moc dobře vědí, jak se správně stravovat, zkrátka to nedělají. Dokládají to i čísla Státního zdravotního ústavu, podle nichž je obézní přibližně pětina Čechů. „Žijeme v obezitogenním prostředí – jednoduše je uzpůsobené tomu, abychom co nejvíce jedli,“ říká terapeut, který se zaměřuje na psychické příčiny nezdravé tělesné hmotnosti.

