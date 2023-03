Na Lucii z jižní Moravy nebyly problémy s alkoholem dlouho vidět. Alespoň přes den ne. „Nikdy jsem nebyla nezodpovědná máma, která by se s dětmi potácela po ulici. Ale večer, když všichni spali, jsem si sedla se sklenkou vína. Byl to pro mě takový rituál, uvolnění,“ popisuje dnes pětačtyřicetiletá žena.

Přes míru začala pít zhruba před deseti lety, když jí vážně onemocněla matka, o kterou se chtěla postarat až do samého konce. „Bylo to velmi náročné. Večer už jsem z toho byla vždy zoufalá, pořád jsem plakala, chtěla jsem jí pomoct. To byl asi největší spouštěč,“ popisuje Lucie (své skutečné jméno si nepřála zveřejnit, redakce její totožnost zná, pozn. red.).