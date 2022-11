Kanadskou ekonomiku decimuje nejvyšší inflace za posledních 40 let. Inflační tlaky se snaží brzdit centrální banka agresivním zvyšováním sazeb. Ruku v ruce s tím jde zpomalení ekonomiky. Na tom není nic zvláštního, měnovou politiku utahují centrální banky takřka po celém světě. Minulý týden ale kanadská centrální banka na svém zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu jen o 0,5 procentního bodu, trhy počítaly s 0,75 bodu. Jde o zřetelný signál, že zvyšování sazeb je zřejmě u konce, ačkoliv inflace je stále na sedmi procentech, poptávka domácností silná a trh práce utažený.

Důvodem je strašák, o kterém centrální banka nahlas nemluví, a to je kanadská realitní bublina. Hypoteční sazby v Kanadě jsou nad šesti procenty, zatímco ceny nemovitostí z únorového maxima klesly už o devět procent. Kanadské nemovitosti jsou jedny z nejdražších na světě. Jen v Torontu vzrostly ceny rezidenčních domů za dekádu o více než 150 procent. Rezidenční investice tvoří v Kanadě téměř 10 procent z celkového HDP. Ve Spojených státech nebo ve Španělsku tento podíl nedosahuje ani pěti procent.

Bydlení v Kanadě je tedy pro běžné domácnosti nedosažitelné. Proto musí využívat hypotéky, na kterých nyní stojí celý realitní trh. Ceny nemovitostí sice začínají klesat, ale vzhledem k inflaci, kvůli které mají domácnosti reálně nižší příjmy, se nyní rozmýšlejí i nad dalšími výdaji. K tomu se přidává omezený přístup ke kapitálu, vyšší náklady na hypotéky za současně nejvyššího zadlužení domácností v historii. Soukromý dluh je v Kanadě na hodnotě 235 procent HDP.

Jsou proto namístě obavy, že by se do Kanady mohl vrátit duch devadesátých let, kdy ceny nemovitostí klesly o 30 procent. Centrální banka to určitě dobře ví. Proto dochází ke zmírnění jestřábího tónu ohledně výrazného zvyšování sazeb z posledních měsíců. Kanadská realitní bublina totiž možná už praskla a jsme teprve na jejím začátku. Pokud ano, projeví se to výraznou recesí.