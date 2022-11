Mzdová účetní, IT technik, právní poradenství i servis nebo správa dotací. Nejen v těchto oblastech by ředitelé mohli sdílet jednoho zaměstnance pro více škol a šetřit tak čas i peníze, jež by se mohly znovu investovat do vzdělávání. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ za podpory Svazu měst a obcí.

