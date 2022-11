Více než stopadesátiletá průmyslová tradice dává regionu dobrý výchozí bod pro aktuální rozvoj oborů, jakými je například výroba dopravních prostředků, chemický nebo farmaceutický průmysl. V Moravskoslezském kraji se daří rovněž rozvoji informačních a inovačních technologií, stejně jako výrobě hi­‑tech produktů. Především jsou v kraji lidé doslova zapálení pro svůj obor podnikání a zároveň lidé, který toto své podnikatelské nadšení, ať už ho uplatňují v jakékoli oblasti, dokáží přetavit v úspěchy. Potvrdilo se to při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo Biohealing

2. místo Bonmedix Holding

3. místo ČistéDřevo

Firma Biohealing se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Karla Michalíková

2. místo Martina Fallerová

3. místo Martin Bundil

Živnostnice Karla Michalíková se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Martina Hajduková

Odbornou porotu nejvíce zaujala Karla Michalíková, moderátorka a zpěvačka se svou vlastní vyšívací dílnou inspirovanou folklórem. „Mezi všemi zúčastněnými se tento rok prosadil folklór, který i mě osobně zaujal. Vítězkyni moc blahopřeji,“ okomentoval vítěze člen poroty Martin Petrek z MONETA Money Bank. Mezi firmami zvítězila společnost Biohealing vyvíjející inovativní perinatální léčivé produkty. „Velké ocenění za aktivitu v medicínské činnosti. To si firma určitě zaslouží. Osobně mě nejvíce zaujal tkáňový transplantát pro podporu hojení chronických ran. Věřím, že plno pacientům tento transplantát pomohl,“ okomentoval volbu Martin Kadečka, vedoucí prodeje osobních vozů Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika.

V jednotlivých krajích je vyhlašován rovněž vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Ostravě toto ocenění získala floristka Martina Hajduková.

Vyhlašování MONETA Živnostník roku 2022 a IBM Firma roku 2022, Moravskoslezský kraj Foto: archiv soutěže

Inspiruji se celosvětovým folklórem

Karla Michalíková,

MONETA Živnostník roku 2022 Moravskoslezského kraje

Karla Michalíková Foto: archiv soutěže

Jako malá propadla kouzlu folklórního umění. A i když se živí především jiným oborem, což je moderování v rádiu a zpíváním na svatbách, tak si splnila sen a začala podnikat ve vyšívání. „A chytlo to i moje okolí, protože jedna jediná fotka mého výrobku způsobila, že jsem měla z ničeho nic 150 objednávek za měsíc. A to mě úplně nakoplo, že chci dělat především vyšívání. A hlavně mě velmi zaujalo, že si můžu ten sen plnit i při dětech,“ říká Karla Michalíková. Svým vítězstvím by chtěla motivovat všechny maminky, které si myslí, že dětmi život skončil a že už nemůžou dělat nikdy v životě to, co chtějí. Ona je důkazem, že to jde.

„Já se inspiruji celosvětovým folklórem, nejen tím moravským. Líbí se mi i folklór mexický, španělský, vyšívám i tyto motivy. Prostě když mě něco zaujme, tak se do toho dám, i když je to z druhého konce světa. Každá země má svůj folklór a svoje lidové umění a tradice,“ uvádí vítězná živnostnice. Pořídila si speciální vyšívací stroj, do kterého si udělá náčrt toho, co chce vyšívat. První byl župan, po něm přišly šaty, které dámy začaly poptávat. Od šatů přešla na trička, potom i k ručníkům. Vlastně se přizpůsobuje poptávce lidí. „Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by tohle dělal a vlastně se mi to potvrzuje i tím, že si ode mě odebírají lidé i z Prahy. Je tam prostě kus mě. Lidi to vědí a poznají to,“ chlubí se právem Michalíková. Když na sociální sítě přidala fotku svého prvního županu, měla kolem 1500 sdílení za den. První větší zakázka byla z jednoho moravského hotelu, který si jich objednal dvacet kusů. Objednávají si ale lidé i ze Slovenska, Polska a už posílala jeden výrobek i do Ameriky.

„Začíná se výrobou výšivky. Zákazník mi řekne, co by si přál vyšít a na co. Například župan mi pošle můj dodavatel, já si tu výšivku vytvořím v programu. Stroj mi výšivku vyšije na župan, župan se samozřejmě musí nejdříve upevnit do rámu, podložit speciálním podkladem, dá se vyšívací fólie. Výroba jednoho županu trvá čtyři až šest hodin. Pak se na to podívám a řeknu si, tady by se mi líbilo, aby ty kytičky byly vystouplé, aby to působilo plastičtěji. Vezmu si vyšívací rámeček a ručně došiji vnitřky kytiček, aby to a působilo reálněji,“ dodává Karla Michalíková.

Děláme takovou pionýrskou práci

Iveta Schmiedová,

ředitelka společnosti Biohealing, IBM Firma roku 2022 Moravskoslezského kraje

Iveta Schmiedová, ředitelka společnosti Biohealing Foto: archiv soutěže

Společnost Biohealing je inovativní technologická společnost, která se zabývá vývojem, výzkumem a výrobou produktu z lidské amniové membrány. Lidská amniová membrána je vnitřní plodový obal, který obklopuje vyvíjející se plod v děloze. „Technologie, které používáme, i finální produkty, které vyrábíme, to je něco zcela nového na trhu. Dá se říci, že děláme takovou pionýrskou práci. Nejenom, že děláme vývoj produktu a jeho výrobu, ale také edukujeme odbornou i laickou veřejnost, co dnes regenerativní medicína dokáže,“ říká Iveta Schmiedová.

Společnost má patentovanou metodu zpracování, díky které amniová membrána z lidské placenty má zachované určité bioaktivní molekuly, které aktivně podporují hojení chronických ran. Vlajková loď, první produkt, který přinesli na trh, pomáhá primárně pacientům s chronickou nehojící se ránou. „Pro pacienty je to opravdu závažný problém, rána je otevřená, často jim hnisá a bolí. Náš produkt, který přinášíme pacientům nejen v České republice, ale v rámci celé Evropy, pomáhá ránu uklidnit, zmenšit až úplně uzavřít,“ popisuje ředitelka vítězné společnosti. V České republice je vybudovaná kvalitní síť především diabetologů, kteří se starají o chronicky nehojící se rány. „Zároveň musím dodat, že produkt je v České republice již plně hrazen zdravotní pojišťovnou, takže je to obrovský bonus pro pacienty a pro nás je to neskutečná pýcha,“ dodává Schmiedová.

Ve firmě zaměstnává biochemiky, systematické biology, lidi s přírodovědným nebo lékařským vzděláním. Ti pracují na vývoji tak, aby produkty inovovali a přinášeli je maximálně bezpečné a účinné. „Odebíráme placenty z císařských řezů z porodnic v České republice, kdy maminka před císařským řezem souhlasí s tím, že daruje placentu pro vědu a výzkum nebo pro výrobu léčivých přípravků. Dovážíme ji k nám do laboratoře, mezitím běží vyšetření krve maminky podle legislativy. U nás v laboratoři stahujeme amniovou membránu z placenty, pak následuje několik kroků čištění a na konci máme takové biologické náplasti, které jsou skladovatelné za pokojové teploty a jsou snadno dostupné,“ přibližuje Iveta Schmiedová.

Zaměřeno na kraj Na cestách po Moravskoslezském kraji se Stavební skupinou VINCI Construction CS V letošním roce se spojily dvě desítky stavebních společností a vznikla tak největší stavební skupina na území České a Slovenské republiky, VINCI Construction CS. Působí ve všech stavebních segmentech a zaměstnává čtyři tisíce profesionálů. Její společnosti se mohou pochlubit až sedmdesátiletou tradicí a řadou úspěšně dokončených projektů, z nichž mnohé byly realizovány právě v Moravskoslezském kraji. Jsme podepsaní pod první rychlodrážní tramvajovou tratí v Ostravě. Pro děti jsme postavili nové hřiště v havířovské ZŠ 1. máje. Vybudovali jsme silnici I/58 v úseku Příbor – Skotnice a nyní pracujeme na I/58 obchvatu Mošnova. Můžeme se pochlubit rekonstrukcí koruny a opravou návodního límce vodního díla Kružberk na řece Moravici. Ve svém portfoliu máme i pozemní stavby, jako je například kulturní dům ve Frenštátu pod Radhoštěm, Národní památkový úřad v Ostravě, rekonstrukce ostravského hotelu Mercure, výrobní hala v Bašce a mnoho dalšího. Iveta Štočková

tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS