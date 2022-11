Podnikatelské prostředí v Olomouckém kraji patří k těm nejpestřejším v celé České republice. Na Hané je to zemědělství, které dosahuje v rámci země nejvyšší výnosnosti. V městských aglomeracích se daří oborům, jako je elektrotechnický průmysl, výroba a oprava strojů nebo optika. V hornatém severu je to textilnictví, papírenství, ale pochopitelně také lázeňství a nejen s ním spojená turistika. Především je celý kraj plný lidí, kteří mají šikovné ruce a dokáží si s ledasčím poradit. Bezezbyzku se to ukázalo při letošním vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Odbornou porotu v Olomouckém kraji nejvíce zaujal umělecký sedlář a brašnář Milan Heitmar. „Gratuluji panu Heitmarovi k prvnímu místu v krajském kole Živnostníka roku. Myslím, že vyhrál oprávněně, navazuje na řemeslné dědictví v oboru,“ uvedla k vítězi za porotu Hana Piškulová z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost Sensio.cz, která vyrábí 3D hudební nástroje a vyvíjí informační systémy pro umělecké školy. „Oceňuji krásné hudební představení, které pánové z vítězné společnosti předvedli na pódiu. Bylo to velmi efektní. Právem tak získali prvenství,“ okomentoval volbu poroty produktový manažer pro elektromobilitu ze společnosti Volkswagen Dušan Klimek.

V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Olomouci toto ocenění získala Jana Kašparová, která se věnuje cukrářské výrobě.

Nejdůležitější je nářadí a každodenní inspirace

„Jsem umělecký sedlář a brašnář. Vyrábím předměty denní potřeby jak pro jezdce na koních, tak pro běžné zákazníky, to znamená peněženky, opasky nebo dárkové předměty. Základ stojí na westernovém sedlářství, pouzdrech na zbraně a nože, peněženkách a opascích,“ říká Milan Heitmar. Chodil na užitou kresbu a malbu, takže umělecké sklony se u něho projevovaly už na škole. Chtěl si nejdříve pro sebe udělat pouzdro na nůž, pak začal vyrábět pro ostatní. „Já mám to první pouzdro schované a ukazuji ho na workshopech, které pořádám pro svoje klienty, aby nebyli trudomyslní, když začínají. Je to jenom o odhodlání toho člověka. První pouzdro bylo hrozně zpracované, a já jsem se pak začal zabývat řezbou do kůže, to je metoda leather carving, tedy zdobení kůže. Teď také dělám pouzdra, ale už jsou na úplně jiné úrovni. Zdobení dělám teprve třetím rokem a srovnávám to s řemeslníky v Japonsku a ve Spojených státech, kteří to dělají desítky let, třeba v několikáté generaci,“ popisuje vítězný živnostník.

V drtivé většině se věnuje zakázkové výrobě pro klienta, který mu dá svoji vizi. On ji zpracuje, upraví, a pak mu výsledný produkt posílá. „Nejdůležitější je nářadí a každodenní inspirace. Nářadí sedlářského oboru je velmi specifické, u nás už ho nikdo nedělá. Já mám nářadí z pozůstalostí a kupuji ho v Japonsku a ve Spojených státech, kde je velká základna pro tento obor. A ta fantazie je u mě taková, že nestačím své nápady zpracovávat,“ dodává Heitmar.

V České republice jsou stále výborní sedláři, ale je zde především velká laická základna lidí, kteří to dělají jako hobby. Malé zázemí je naopak v nářadí a v koželužnách. „Teď jsem dostal vzorek kůže z jedné americké koželužny a budu zkoušet. Říká se o ní, že je nejlepší pro řezbu, tak budu srovnávat s tuzemskou,“ uzavírá Milan Heitmar. Laik původ výrobku nepozná, on už podle vzhledu odhadne práci sedláře, kterého sleduje. Jsou ve svých výrobcích podepsaní, obdobně jako v malbě obrazů nebo sochařství. Jeho cílem je účast na celosvětové řezbářské soutěži v Sheridanu ve Wyomingu, která se koná příští rok a kde změří síly s těmi nejlepšími na světě.

My si v podstatě stále hrajeme

Softwarová firma, která je na trhu už jedenáct let, ale od doby covidu dělá také 3D tisk a mimo jiné projekt MyCello, což je elektrické violoncello vytištěné na 3D tiskárně, se kterým slaví celosvětové úspěchy. „Děláme informační systémy pro základní umělecké školy. A děláme to proto, abychom ušetřili učitelům a vůbec pracovníkům ve škole a rodičům spoustu času, aby měli čas učit děti a nemuseli ho věnovat byrokracii,“ říká Jan Tobolík. Software eviduje třídní knihy, hodnocení, vysvědčení a katalogy. Říkají tomu elektronický zástupce ředitele, který ušetří v průměrně velké hudební škole 80 až 100 člověkohodin měsíčně.

Druhá divize společnosti se věnuje 3D tisku „Kolega, který hraje na violoncello, v době covidu, kdy bylo vše zavřené, potřeboval doma cvičit. A violoncello je docela hlasitý hudební nástroj, takže sousedé z toho nebyli příliš nadšení. Tak přemýšlel o tichém celle, nicméně na trhu žádné takové nebylo,“ přibližuje Tobolík. V té době zároveň koupili 3D tiskárnu, na které chtěli tisknout štíty pro zdravotníky. Po osmi týdnech první vlna opadla, tak přemýšleli, jak tiskárnu využít dál. Tak zkusili vytisknout hudební nástroj, který kolega poptával. Teď dodávají do celého světa, nejdále jejich MyCello hraje ve Francouzské Polynésii. Klasické dřevěné cello má svůj charakteristický tvar, zvuk, velikost, objemnost a další parametry, které jsou tak trochu nevýhodou, například při přepravě. U elektrického nástroje se dá spousta věcí vynechat, protože hlasitý zvuk je generován snímačem. MyCello má výhodu, že zní i akusticky, ale potichu, to znamená, že nikoho neruší. Lze si hrát do sluchátek nebo si ho napojit do reproduktorů a ozvučit celý sál.

„Výhoda 3D technologie je hlavně v tom, že jsme schopni nástroj udělat na míru. Každý hráč má svůj nástroj takzvaně v ruce, to znamená, že má své specifické tvary a tloušťky. My jsme schopni je změřit a aplikovat je do modelu, a tím pádem hráč může mít kopii svého vlastního nástroje. Pokud žádný takový nemá, tak od nás dostane standardizovaný a může hrát. Jinak 3D technologie umožňuje docela velké hrátky, můžou tam být například tvary blesků, my si v podstatě stále hrajeme,“ doplňuje ředitel vítězné firmy.

Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky a příležitosti pro rozvoj podnikání v Olomouckém kraji? V regionu funguje řada etablovaných velkých, středních i malých firem, které do regionu přinesly nové podnikatelské směry nebo naopak navazují na tradiční obory a odvětví, jako je například optika, vodohospodářské a zavlažovací technologie, strojírenství, elektrotechnický i chemický průmysl, ale také zemědělství, textilní a oděvní průmysl či medicína. Příležitostí je stále dost, vyplácí se i sázka na nové nápady, start­‑upy, kreativní a inovativní postupy a podnikání přinášející vyšší přidanou hodnotou. Díky zastoupení okresních hospodářských komor v každém z někdejších okresů a fungování Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje je zajištěna dostupnost řady služeb pro podnikatele, stejně jako podpora exportních aktivit. V krajském městě vzniká rovněž moderní Centrum inovací a transferu technologií Univerzity Palackého. Moderní centrum vyrůstající na místě bývalé Dance Hall Envelopa by mělo mimo jiné generovat inovativní firmy zejména z oborů zahrnujících optiku, zdravotnictví, nových materiálů, ale také pedagogiky, práva, IT či kreativního průmyslu. Právě kulturní a kreativní průmysly, které mohou například v oblasti vývoje počítačových her či aplikací nést zajímavou přidanou hodnotu, jsou v Olomouckém kraji hojně skloňovaným pojmem. Jitka Janečková Moťková

