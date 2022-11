V posledních měsících jsem byla ve dvou typicky ruských regionech. Dokud se ekonomika drží a ceny potravin příliš nerostou, lidé se tváří, jako by se nic nedělo – chodí do práce a o víkendech se baví. Do ulic milionových měst vyrážejí beze strachu v očích i mladí kluci. Je pravda, že jsem tam neviděla žádné policisty, naopak v Moskvě rozdávají povoláváky u stanic metra a v parcích.

Jak říká politoložka Jekatěrina Šulmanová, naši lidé jsou pracovití a budou chodit do práce do posledního dechu, aby zachránili sebe i Rusko. Úřady zatím pumpovaly nejvíce peněz do armády a speciálních služeb, skončilo to ale průšvihem. Rusko tak podporuje ekonomické vedení – ministerstvo průmyslu a obchodu, centrální banka a regionální úředníci, kteří zkrátka dělají svou práci, do ničeho se nepletou a veřejně se nevyjadřují. Ekonomové zachraňují ekonomiku a brání růstu cen. Mám dojem, že výrobky, které nejsou z EU, teď stojí zhruba stejně jako před válkou – lidé zatím krizi nepociťují.