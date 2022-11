Mezinárodní měnový fond ve své poslední, říjnového prognóze světové ekonomiky (World Economic Outlook) jasně naznačil, že mírná recese světové ekonomiky se v příštím roce rozhodně vyloučit nedá. Osobně se domnívám, že mírná recese světové ekonomiky v průběhu roku 2023 je v tuto chvíli pravděpodobná tak z 50 procent.

MMF přitom také indikoval, že svět bude i v příštím roce trápit silně zvýšená inflace, jež bude i nadále výrazně nad dvouprocentními inflačními cíli klíčových centrálních bank. V celkovém globálním průměru by měla spotřebitelská míra inflace v roce 2023 činit 6,5 procenta. Realizace mého globálního stagflačního scénáře, tedy kombinace slabého ekonomického růstu s možností mírné recese a zároveň silně zvýšené inflace, je proto nyní doslova na spadnutí.

Tento globální makroekonomický mix bohužel není pro očekávané zhodnocení tradičních tříd aktiv příliš příznivý. Investorům proto nyní doporučuji spíše defenzivní nastavení jejich investičních portfolií. Kdo má kratší investiční horizont do dvou let, měl by podle mého názoru využít podílových fondů, které ukládají kapitál s minimálním kreditním a úrokovým rizikem do ČNB v rámci dvoutýdenních repo operací.

Kdo má střední investiční horizont kolem pěti let, určitě neudělá chybu s vyváženým podílovým fondem, jehož dluhopisová složka je zatím stále výrazně podvážená na duraci (průměrná doba splatnosti), resp. úrokovém riziku a jehož akciová složka se snaží spíše vyhýbat stále silně předraženým růstovým technologickým titulům.

A ti investoři, kteří mají delší investiční horizont – minimálně sedm let –, by již v tuto chvíli mohli postupně začít nakupovat agresivnější podílové fondy s velkým zastoupením akcií, protože globální trhy od svého vrcholu 16. listopadu 2021 k pátku podle nejširšího akciového indexu MSCI All Country World poklesly již o 25 procent. Akcie jsou proto nyní podstatně levnější než před rokem, a tudíž do budoucna zároveň s podstatně vyšším potenciálem kladného zhodnocení.