Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně o 1,6 procenta. To je výrazné zpomalení oproti druhému kvartálu, kdy bylo tempo růstu 3,7 procenta. Co je ale podstatnější, oproti předchozímu čtvrtletí se podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu hrubý domácí produkt (HDP) snížil o 0,4 procenta. Vše tak nasvědčuje tomu, že tím Česko vstoupilo do období recese.

„Mezičtvrtletní pokles byl způsoben nižší domácí poptávkou, zejména nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností, u kterých byl zaznamenán pokles již čtvrté čtvrtletí v řadě. Naopak zahraniční poptávka měla pozitivní vliv,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Analytici soudí, že česká ekonomika vstupuje do recese, protože další mezičtvrtletní pokles očekávají i v závěrečném kvartálu roku. „Aktuální data potvrzují předpoklady o nevyhnutelnosti ekonomické recese v Česku. Pozorované ochlazení domácí poptávky evidentně vyplývá z poklesu reálných příjmů, které jsou požírány inflací a zamrzající ekonomickou náladou. Zde přitom není důvod očekávat významné oživení ani v nejbližších měsících,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera byl vstup české ekonomiky do recese očekávaný. „Otázkou však ani tak nebylo, zda tuzemská ekonomika do recese vstoupí, ale jak dlouho v ní zůstane. Prozatím se předpokládá poměrně mírná recese a propad ekonomiky v příštích dvou čtvrtletích,“ uvedl.

O tom, že česká ekonomika není v nejlepší kondici, svědčí i další, v úterý zveřejněné číslo. Společnost S&P Global informovala, že se index nákupních manažerů v průmyslu (PMI) ještě více vzdálil hranici 50 bodů, která je předělem mezi růstem a poklesem odvětví, když v říjnu poklesl na 41,7 bodu. Velmi nepříjemnou zprávou je, že klesá nejenom výroba, ale i zakázky. „Podle říjnového PMI se situace v českém průmyslu měsíc od měsíce prudce zhoršuje, a dokonce začíná stále více připomínat jaro 2020. Vzhledem k tehdejší dobrovolnosti odstávek je však vhodnější hledat podobnost s podzimem roku 2008. A to rozhodně nebyla dobrovolná ani krátkodobá epizoda,“ komentoval to hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Dobrá zpráva to podle něj není ani proto, že právě průmysl dosud držel českou ekonomiku nad vodou.

Analytici se shodují, že za celý rok lze očekávat růst HDP kolem 2,5 procenta, upozorňují ale na nízkou srovnávací základnu roku 2021 kvůli dopadům pandemie. V příštím roce podle nich patrně čeká českou ekonomiku velmi nízký růst. „V roce 2023 celoroční růst HDP dále zpomalí, zhruba do oblasti jednoho procenta, vyloučit ale nelze ani slabší celoroční výsledek, jakkoliv na mezičtvrtletní bázi již v průběhu roku 2023 velmi pravděpodobně uvidíme oživení výkonu české ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Podobně hovoří i hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Očekává, že po recesi, která bude trvat do konce prvního kvartálu příštího roku, nebude následovat výrazné oživení jako po pandemii, ale „opatrný rozjezd“. Za celý rok 2023 proto čeká růst HDP jen o 0,8 procenta. Upozorňuje ale na to, že hloubka současné recese a doba jejího trvání bude hodně záležet na tom, zda bude během zimy dost zemního plynu.