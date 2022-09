Nové údaje HDP poukázaly na silnější půlprocentní mezičtvrtletní růst ve druhém čtvrtletí. Ovšem dopad slova „silnější“ kompenzuje obdobná, ale negativní revize původně publikovaného růstu v prvním čtvrtletí. Tento stále solidní obrázek ekonomiky ovšem zastiňuje slabší fundamenty, ačkoliv je jich méně, než jsme vnímali z dřívějších dat. A to díky překvapivě rezistentní spotřebě domácností, jejíž pokles v prvním čtvrtletí byl zmírněn a ve druhém čtvrtletí dále zeslábl. Ovšem propad reálných příjmů nevěstí pokračování tohoto příběhu. Nadto se snížil objem odpracovaných hodin ve službách v letech 2020 a 2021, což vedlo k silnější produktivitě a větší ziskovosti. Celkově to zmírnilo covidový propad produktivity, jejíž růst ale kvůli průmyslu opět pokulhává.

Ovšem slabiny zůstávají. Především šok ze směnných relací v zahraničním obchodě, tedy poměr vývozních a dovozních cen. Bavíme-li se o tzv. technické recesi, tak pokud tento efekt zakomponujeme do HDP, pak nám reálný hrubý disponibilní důchod vykazuje již třetí mezikvartální pokles v řadě. Jeho více než půlprocentní meziroční pokles ostře kontrastuje s růstem HDP o 3,7 procenta ve druhém čtvrtletí. Kumulativní ztráta ze směnných relací za poslední tři čtvrtletí dosáhla 110 miliard korun, v průměru 2,3 procenta HDP. Ceny za energie ve třetím čtvrtletí nevybízí ke změně.

Pak zde zůstává výrazná, bezmála sedmiprocentní mezera vůči předcovidové úrovni u fixních investic do strojů a zařízení. I když jejich poměr vůči HDP nenaznačuje výrazně horší výkonnost, jejich mezera dosahuje 18 procent vůči předcovidovému trendu. Tato oblast by měla být prioritou pro vládní rozpočtovou politiku s ohledem na výrazné strukturální změny, kterým česká ekonomika čelí, jako je například stárnutí populace, snížení energetické závislosti a zkrácení dodavatelských řetězců. Větší orientace a podmíněnost vládních výdajů tímto směrem by pomohla zvýšit potenciál a produktivitu české ekonomiky a zmírnit její již předcovidové silnější inflační tlaky. Byla by to efektivnější cesta než hospodářská politika doprovázena kompenzacemi a valorizacemi.