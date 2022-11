Bývá již téměř tradicí, že volby do Sněmovny reprezentantů a doplňovací volby do Senátu překreslují politickou mapu ve Spojených státech. Do svého funkčního období vstoupil Joe Biden s většinou v obou komorách tamního parlamentu. Středeční hlasování to ale zřejmě změní.

Již více než rok v průzkumech do Sněmovny reprezentantů vedou přesvědčivě republikáni a je velmi pravděpodobné, že z klání vyjdou vítězně. V Senátu se hraje o třetinu nových tváří. V podstatě se nedá odhadnout, zda demokraté svou většinu udrží, či nikoliv.