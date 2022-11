Juraji Kováčovi bylo teprve sedmnáct, když ho začal lákat život v Česku. Během studia žilinského gymnázia jezdil o prázdninách studovat letní školu v Olomouci. Přestože příležitosti dál se vzdělávat měl mladý muž i „doma“, táhlo ho to zpět na Moravu. Po maturitě se tak Juraj vypravil do „ciziny“ a v Olomouci získal diplom z oboru IT.

Podobně jako tisíce mladých Slováků se ani Juraj po škole domů už nevrátil. V roce 2012 mu dal kamarád dobrou pracovní nabídku, Juraj ji vzal a rychle zakořenil v Praze. Během uplynulé dekády si vybudoval kariéru, našel manželku a taky se upsal bance k pravidelným splátkám hypotéky.