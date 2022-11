Po více než sedmi měsících ruské okupace vlají znovu nad Chersonem ukrajinské vlajky. „Pokračujme vpřed,“ prohlásil směrem k vojákům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v pondělí dorazil do osvobozeného města. Na otázku, kam budou ukrajinské jednotky dál postupovat, řekl, že „Moskva to nebude. Nemáme zájem o území jiné země.“ I přes podařenou protiofenzivu je jasné, že další postup bude velmi obtížný a krvavý. Na Západě se navíc čím dál častěji ozývají hlasy, že Kyjev by měl začít s Moskvou jednat o příměří. Před nadcházející zimou se nabízí tři možnosti, jak se může dál vyvíjet válka na Ukrajině.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se