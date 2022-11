Start » Netflix

Foto: Netflix

Mladík spěchá z domu, nasedá na moped, ale brzy vztekle pádí ulicí sehnat funkční dopravní prostředek. Za zvuků akční jazzové trubky s komplicem nasedá do kradeného vozu a ten se řítí nočním velkoměstem. Ikona francouzské nové vlny Jean‑Pierre Léaud, který v druhé půli 60. let hrál převážně ve snímcích Jeana‑Luca Godarda, si odskočil do role kadeřnického učně posedlého rychlými auty. Polský muzikant a režisér Jerzy Skolimowski natočil komediální drama o závodnické vášni. Snímek točící se kolem snahy za každou cenu získat porsche kvůli prvnímu závodu stojí na dravé hudbě, filmařských experimentech a v roce 1967 si odnesl z festivalu v Berlíně hlavní cenu Zlatého medvěda.

Favoritka » Disney+

Foto: Disney+

Šlechtický dvůr už dlouho nevypadal tak podivně. Anglická smetánka raného 18. století má ve snímku řeckého režiséra Jorgose Lanthimose zvláštní zvyky: v rozlehlých komnatách panského sídla pořádá husí závody nebo vrhá krvavě rudé pomeranče na nahého muže, který rozjařile křepčí v extázi. To vše se na plátně odvíjí zpomaleně, za zvuků barokních skladeb od Henryho Purcella, Georga Friedricha Händela či Johanna Sebastiana Bacha. Pětačtyřicetiletý filmař se od svého debutu Špičák, vyprávějícího o rodičích držících své děti v izolaci, stal synonymem takzvané řecké divné vlny. Nepříjemnými, radikálními snímky zkoumal různé způsoby manipulace. Favoritka je první film podle cizího scénáře, ale tvůrce tu na půdorysu historického kostýmního dramatu o pletichách tří žen u anglického dvora opět rozvíjí své specifické mocenské hry. Tentokrát v podobě až rozkošnické frašky se skvělou Olivií Colmanovou v roli královny.

Na sever severozápadní linkou » HBO Max

Foto: HBO Max

Alfred Hitchcock bývá označován za mistra hrůzy či napětí. Přitom čistý horor natočil jediný, zato napínavých thrillerů, které si tak rády a s gustem pohrávají s očekáváními publika, má na svém kontě spoustu. Snímek Na sever Severozápadní linkou jistě může být jedním z nich. Od první scény, v níž si hrdinu spletou s někým jiným, se tu rozehrává tradiční zápletka Hitchcockových děl: celkem obyčejný hrdina se ocitl v krajně neobyčejné situaci. A cesta ven bude komplikovaná. Ale tento snímek lze vnímat a užít si také jako dokonalý akční film. Ne snad, že by v něm tak často promlouvaly zbraně či pěsti, ale je to dokonalý příklad díla, které se nonstop hrne dopředu, nedá vydechnout protagonistovi ani divákům, a Cary Grant je tu neodolatelný v roli fiktivního tajného agenta, který se přesto stal skutečností a musí čelit celé řadě nepřátel včetně slavné scény náletu letadla uprostřed pustiny mezi poli.

The Beatles: Get Back » Disney+

Foto: Disney+

S podobnou pečlivostí, s níž se režisér Peter Jackson ponořil do zákoutí díla spisovatele J. R. R. Tolkiena ve své trilogii Pán prstenů, která etablovala fantasy coby uznávaný žánr schopný vyhrávat Oscary, se v pozdní fázi své kariéry ponořil do archivů. Nejprve do těch z první světové války, z čehož vznikl opojný dokument Nikdy nezestárnou o všedních životech vojáků i civilistů. A loni z archivních záběrů Michaela Lindsay‑Hogga sestříhal třídílný opus o kapele The Beatles, který si rozsahem nezadá s jeho fantasy trilogiemi. Jackson natočil mnohem víc než jen hudební portrét pro fanoušky liverpoolské čtveřice. Jeho osmihodinová minisérie jednak bourá různé mýty, třeba že za rozpad nejslavnější rockové kapely mohla partnerka Johna Lennona Yoko Ono. Tento trpělivý pozorovatelský film se ale také – už tím, jak si umí dát na čas – noří do samotného procesu umělecké tvorby a zachycuje v málokdy viděných detailech, jak se rodí nesmrtelné hudební hity.

Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho » Kviff.tv

Foto: Kviff.tv

Olli Mäki byl pekař z malého finského města. A také oblíbený boxer, kterého nevzali do olympijského týmu, neboť byl komunista. Zato v roce 1962 z něj chtěli udělat národního hrdinu, když stanul v ringu proti americkému mistru světa. Debutující režisér Juho Kuosmanen o něm natočil uhrančivé melodrama, v němž jde stejnou měrou o sport tvrdých pěstí jako o lásku. „Láska a box vytvářejí hezký kontrast, jde o dva různé způsoby, jak se dotýkat druhých lidí,“ podotkl pro HN při premiéře filmu v Praze režisér s lehkým úsměvem. A takový je i jeho film: křehký, melancholický, zdánlivě obyčejný, vypráví o dvou mladých lidech, kteří ukázali prostředníček představám, jak se má chovat vrcholový sportovec. Snímek, v němž lze cítit poetiku Akiho Kaurismäkiho i Miloše Formana, vyhrál druhou hlavní soutěž na festivalu v Cannes.

Kde je moje tělo? » Netflix

Foto: Netflix

Z útrob Paříže se vynořil ten nejneobvyklejší hrdina. Prostorem francouzského snímku Kde je moje tělo? provází useknutá ruka. Celovečerní debut pětačtyřicetiletého Francouze Jérémyho Clapina vyhrál v Cannes sekci Týden kritiky a patří k nejlepším animovaným filmům, jaké lze najít nejen na Netflixu. Paralelně s poutí ruky za ztraceným tělem se odvíjí příběh mladého, nesmělého, sotva dospělého hocha Naoufela, kterému tragédie zpřetrhala sny o klavírní virtuozitě i kosmonautském povolání. A do třetice se snímkem prolínají nenápadné černobílé sekvence z minulosti, v nichž často stačí pouhé bzučení mouchy, aby diváky přikovalo do křesel. Clapin sleduje vnitřní nejistoty i první lásky, přičemž střípky z minulosti hrdinů precizně skládá do jímavého celku. Useknutá ruka je nejen symbolem a metaforou pro hledání vlastní úplnosti a celistvosti, ale také plnokrevným hrdinou tohoto surreálného díla, z něhož se jednou tají dech, jindy tuhne krev.

Malá bubenice » HBO Max

Foto: HBO Max

Režisér Pak Čchan‑uk stál svým snímkem Oldboy u zrodu celosvětové popularity jihokorejské kinematografie, která o necelé dvě dekády později vyvrcholila oscarovým vítězstvím filmu Parazit či obřím úspěchem seriálu Hra na oliheň. Ve svém prvním seriálu adaptuje mistr žánrových her a vypravěčských labyrintů prózu dalšího přeborníka v oblasti zašmodrchaných thrillerů Johna Le Carrého. Seriál z roku 2018 začíná koncem 70. let v Západním Německu, kde vybuchuje bomba v domě izraelského velvyslance, a od prvních chvil rozehrává komplikovanou špionážní hru, v níž se stírají rozdíly mezi padouchy a hrdiny. Malá bubenice je precizně natočené, stylové retro, plně využívající talentu Alexandera Skarsgarda, Florence Pughové a dalších herců, jemuž odvážná kamera a režie Paka Čchan‑uka přesto dává moderní punc.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Magazín Vánoce.