V pondělí by podle legendy měli Kašpar, Melichar a Baltazar konečně dorazit do chléva se svými dary. Je proto třeba zhodnotit, jaká je vlastně cena těchto darů. Ne za těch 12 dnů jejich cesty, ale za celý rok, od loňska. Protože i loni prý nesli úplně stejné dary. Nosí dokonce pořád to stejné každý rok a nijak dar nepřizpůsobují okamžité situaci na trhu v tom kterém roce!

To nedává moc smysl. Protože tím má přece být snaha ukázat darovaným, že na ně myslíme a že dokážeme odhadnout, co by jim udělalo radost. Je ale pravda, že když máte přinést dárek novorozeněti, tak u něho se celkem špatně odhadují preference. Pak snad můžeme tři krále omluvit, že nosí každý rok stále stejné složení kompozitního daru. Zlato, kadidlo a myrhu. Podle všeho sázejí na to, že právě toto portfolio se zhodnotí nejvíce do doby, než novorozeně doroste a naakumulované dary promění za to, co bude mít skutečně rádo. Tak se podívejme, jak se od loňska vyvinula hodnota portfolia tří věcí, které mu pořád nosí.

