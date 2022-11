Rozpoznat řeč vlastního těla

Určit, co vyjadřuje chování ostatních lidí, je jednoduché. Stačí k tomu znát pár pravidel a důkladné pozorování dílčích projevů. Podstatně náročnější je podívat se sám na sebe a uvědomit si, jakou řečí mluvíme my a co konkrétně sdělujeme svému okolí. Systém školení Řeč těla, jak ji neznáte je zaměřen především na čtení vlastních projevů a chování. Studenti se naučí, jak neverbálně vyjadřovat to, co je pro konkrétní situace potřebné a žádoucí. Navíc spolulektor kurzu Martin Jelínek připravil téma, jak volba jednotlivých potravin, které běžně jíme, ukazuje na charakter i emoční projev osobnosti. Tento systém je možné použít i při pracovních jednáních, kdy se obchodní partneři sejdou u oběda. Cena kurzu je 500 korun, víc o něm najdete na webu Kurzyatac.cz.

Tantra jako duchovní cesta

Pod slovem tantra si mnoho lidí možná představí něco velmi intimního, navíc určeného pro pár. Kurz ezoterické tantrajógy je ale stejně vhodný i pro jednotlivce, kdy vede k porozumění emocím, vlastnímu tělu i přívalu nové energie. Pokud jej navíc věnujete partnerovi a sobě, můžete společně zažít podobné pocity zamilovanosti, jako když jste se jeden druhého poprvé letmo dotkli. Kromě toho lépe porozumíte rozdílům mezi muži a ženami, začnete je vnímat jako cenný poklad a pochopíte, že vztah dvou lidí je uměním. A v neposlední řadě prohloubíte svoji intimitu. Měsíční kurz tantrajógy vás bude stát 1300 korun a najdete jej na webu Jogin.cz.

Jak zdravě jíst v práci

Jídlo je důležitým tématem moderní doby. Řeší se návrat ke kořenům, omezení masa, vyšší příjem zeleniny nebo obilovin. Stravování doma může být hračka; ale jak na to v práci? S tím může pomoci výživová poradkyně Margit Slimáková na webu Seduo.cz, kde radí, jak se starat o tělo i v době běžných pracovních povinností, a to bez striktních zákazů nebo počítání kalorií. V kurzu se vaši blízcí naučí, jak zvládat přípravu jídel od rána do večera, ve výjimečných situacích nebo třeba při práci na směny, co jíst večer a jak v tuto dobu přestat jíst, jak zvládat pracovní večeře či večírky nebo jak dodržovat pitný režim. Cena za 16 lekcí, které zaberou více než hodinu, je 1090 korun.

Uklizeno jednou provždy

Kurzem správného úklidu rozhodně obdarovanému nemusíte dát najevo, že má doma nepořádek. Kolikrát jste ale zažili, že se vaši rodiče či partner snaží dokola uklízet, stěžují si na nedostatek sil, ale přitom to pořád není ono. I správný úklid má totiž své zásady a postupy a ve finále příznivý vliv na psychickou pohodu nejen jednotlivce, ale celé rodiny.

Sáhnout můžete přímo po kurzu KonMari, tedy světově proslulé Marie Kondoové, která prozrazuje zásady efektivního úklidu, jejž není nutné opakovat stále dokola. Stačí, aby každá věc měla svoje místo, pokud je vůbec nutné mít ji doma. Učí také, jak správně skládat oblečení, knihy, dokumenty a jak vytvořit úklidový plán. Její kurz najdete v japonštině s anglickými titulky na stránkách Konmari.com za necelých 40 dolarů. Rozpoznat a eliminovat nepořádek je možné i v českých kurzech, a to například na stránce Domoveda.cz/poradku‑vitej.

Rozhodování šachového velmistra

Život je plný rozhodování, ve škole, v práci, doma. Jak se ale rozhodnout správně? A je vůbec možné se správně rozhodnout, když je člověk pod tlakem? Zajímavé je se na tento problém podívat očima stratéga, který je nucen vybírat z několika možností tu nejlepší v krátkém časovém úseku a ještě pod velkým tlakem. Kurz Rozhodujte se jako šachový velmistr takový vhled nabízí. Provází jím Ján Markoš, bývalý nejlepší slovenský šachista.

V kurzu se zájemci mohou naučit, jak se na rozhodnutí připravit, kdy se rozmyslet rychle a kdy naopak pomalu, jak rozhodování ovlivňuje stres, proč se lidský mozek často rozhoduje chybně nebo jak se dá nečekané rozhodnutí ­použít jako zbraň při vyjednávání.

Je určen pro manažery, obchodní zástupce a všechny, kteří by se rádi rozhodovali efektivněji. Jedenáct videí se závěrečným testem stojí 990 korun. Najdete jej na stránkách Seduo.cz.

Ceny kurzů jsou platné ke konci října.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Magazín Vánoce.