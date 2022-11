Válka je o vůli vojáků, obyvatel a o logistice. A Ukrajinci mají silnější vůli a ničí ruskou logistiku, říká americký generál Ben Hodges. To jsou podle tohoto bývalého velitele amerických jednotek v Evropě klíčové faktory, které spolu se západní vojenskou pomocí zajistí, že už příští rok na jaře by ukrajinská armáda mohla začít osvobozovat poloostrov Krym obsazený od roku 2014. „Lidé by se měli začít zaobírat myšlenkou, že Rusko bude poraženo takříkajíc postaru, na bitevním poli,“ řekl HN Hodges v krátkém telefonickém rozhovoru. Hodges nyní působí v americkém think-tanku CEPA jako seniorní analytik a zabývá se východním křídlem Severoatlantické aliance.

HN: Jakou fázi války nyní vidíme po osvobození Chersonu? Je to opravdu zlomová událost, jak to označil ukrajinský prezident Zelenskyj?

Pohled a hodnocení prezidenta Zelenského byly samozřejmě velmi důležité, protože on je nakonec ten, kdo rozhoduje. To, co řekl, tedy že jde o začátek konce, je silné prohlášení. A věřím, že dobytí Chersonu představuje nezvratný moment pro ukrajinské síly a pro rozhodující fázi operace, což je osvobození Krymu. Díky dobytí Chersonu budou Ukrajinci v pozici, aby tuto operaci mohli zahájit v lednu. Takže ano, je to významný krok k rozhodující fázi.