Zhruba sedmdesátitisícové město Benidorm na španělském pobřeží Středozemního moře patří mezi oblíbené letní turistické destinace. Nově do něj ale přijíždějí Evropané také v zimě. Využívají totiž tamního mírnějšího klimatu, aby ušetřili za energie. „Je to levnější než v Nizozemsku. Tam je chladněji, a musíte tak pustit topení. Tady si můžete užít peníze, které byste jinak utratili za plyn a elektřinu,“ řekl pro server Euronews jeden ze zimních návštěvníků John Buter. Lidem jako on se ve Španělsku říká „turistas energéticos“, tedy energetičtí turisté.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se