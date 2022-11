Zdálo se, že přichází apokalypsa. Když někdejší premiér Andrej Babiš (ANO) v roce 2016 zaváděl elektronickou evidenci tržeb (EET), mnoho restauratérů vyhrožovalo zavřením provozovny i skokovým zdražováním. Po šesti letech ale podniky mluví jinak: drtivá většina si zvykla a velká část firem je do EET připojena dodnes. I přesto, že to od roku 2020 není povinné. Denně tak chodí na stále spuštěné servery finanční správy až sedm milionů účtenek. Jenže to už brzo skončí. Poslanci chtějí na páteční mimořádné schůzi sněmovny za dosud jen pozastavenou elektronickou evidencí udělat definitivní tečku.

