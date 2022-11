Pokud by se Donald Trump vrátil na Twitter, byla by to zřejmě ještě divočejší jízda, než když byl prezidentem. A v tom je právě ten vtip, Američané by se přesvědčili, že tohle opravdu už nemají zapotřebí.

Elon Musk, „absolutista svobody slova", jak sám sebe charakterizuje, nechal promluvit lid a na Twitteru, své nové hračce, kterou si pořídil za 44 miliard dolarů, minulou sobotu obnovil účet Donalda Trumpa. „Hlas lidu, hlas Boží," napsal Musk k anketě, ve které před tím hlasovalo na 15 milionů uživatelů sítě, z nichž mírná většina (51,8 procenta) se vyslovila, aby republikánský exprezident opět dostal šanci tweetovat.

