Ján Lučan v seriálu Made in Czech-o-Slovakia varuje před velmi rychlým zadlužováním Česka a upozorňuje na zelenější energetický mix Slovenska, což může být časem podstatná výhoda tamní ekonomiky. Na druhou stranu se Slováci co nejdříve potřebují vypořádat s odklonem od ruské ropy, v čemž mají Češi náskok. Co dalšího naše ekonomiky čeká a proč má Rusko větší podporu na Slovensku?

HN: Co vám dělá radost a z čeho máte obavy při pohledu na současné Česko a Slovensko?

Na Slovensku se mi líbí euro, které tamní ekonomice hodně pomohlo, ale mám obavy z vývoje politické situace a rozštěpenosti tamní společnosti. V Česku mi dělají radost inovativní a technologické firmy, kterých opravdu přibývá. Naopak starosti mi dělá neřízený růst strukturálního deficitu státního rozpočtu, jenž nás může nemile dostihnout. Současným tempem se rychle dostaneme na úroveň, kdy nám klesne rating a pochopitelně si budeme půjčovat stále dráž a dráž. Roztočíme spirálu zvyšování daní, odchodu mozků a neatraktivnosti pro investory. Česko dnes jednoduše rozdává peníze, které nemá. A rozdává jich stále víc. Navíc si na to zvykají lidé a to je zase morální hazard. Když se středopravá vláda dopracuje k očekávanému deficitu 300 miliard korun, přičemž já si myslím, že půjde spíše na 400 miliard, tak je to pro mě nepředstavitelné.