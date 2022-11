Měla přivést nemocné s onkologickým onemocněním včas do ordinací, místo toho se ale stala předmětem politických sporů. V brožuře, která měla být rozeslána pojištěncům pár týdnů před sněmovními volbami, se totiž objevila celostránková fotka někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) a podle opozice tak šlo o kampaň za státní peníze.

Pojišťovna proto rozesílání stopla a nechala ji pouze na pobočkách. Dnes ji kvůli Babišově prezidentské kandidatuře stahuje i odtud. „Považuji to za korektní, abychom nezpochybňovali naši nestrannost v prezidentské kampani,“ řekl HN ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek.

Trvá na tom, že brožura byla kvalitně zpracována a informačně byla zcela v pořádku. To, že obsahovala fotografii aktivního politika, ale vnímá z dnešního pohledu jako chybu. „Nedokázal jsem si představit, že by ta fotografie způsobila takový problém. Do budoucna už nebudeme naše materiály spojovat s politickými osobami, to je jasné ponaučení, ale nyní už to nijak nezvrátíme,“ dodal Kabátek. Uznal, že několik týdnů před volbami není vhodné prezentovat na pobočkách jakéhokoliv kandidáta: „Jsme apolitická organizace, tudíž jsme, možná pozdě, přiznávám, brožury z našich poboček stáhli.“

VZP, brožura, Babiš Foto: Aktuálně.cz

Loni se VZP v kampani zaměřila právě na boj s onkologickými nemocemi. Apelovala hlavně na prevenci, vedle různých přednášek se rozhodla i vytvořit zmíněnou brožuru. Dodala do ní odborné materiály, konečnou podobu jí ale dalo ministerstvo zdravotnictví. A tak se v ní objevila fotografie nejen Andreje Babiše, ale i někdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). Babiš se tehdy tématu onkologické prevence aktivně věnoval, udělal z ní i heslo své předvolební kampaně. Prosazoval vybudování nového onkologického institutu na „zelené louce“ za sedm miliard korun.

Poprvé na věc upozornila správní rada pojišťovny, postupně se dostala i na jednání sněmovny. Tehdejší opozice plán rozeslat leták před volbami pojištěncům kritizovala a na jednání sněmovny mluvila o „dalším projevu agrofertizace republiky“ i o zneužití veřejných peněz na politickou kampaň. Pojišťovna posléze rozhodla, že brožury rozešle až po volbách, nakonec se nestalo ani to. „Byly k dispozici jen na pobočkách,“ potvrdila tisková mluvčí Viktorie Plívová.

Kolik výtisků tam zůstalo, pojišťovna neví. Podle Plívové jsou to jen zbytky z loňska. VZP má 190 poboček, měsíčně tato pracoviště navštíví až čtvrt milionu lidí, pojišťovna proto předpokládala, že brožury zmizí během několika málo měsíců. Mezitím ANO v parlamentních volbách přišlo o pozici vládní strany a Babiš později oznámil prezidentskou kandidaturu.

Vydání 800 tisíc brožur vyšlo pojišťovnu na sedm milionů korun. Podle Kabátka to nebyly neefektivně vynaložené prostředky. „Kdyby zachránily alespoň pár lidí, protože by je přiměly jít včas na prevenci, pak by to mělo smysl,“ prohlásil.

Vedení správní rady rozhodnutí pojišťovny vítá. „Vím o tom, nepovažuji za vhodné zvýhodňovat jednoho kandidáta na prezidenta. Tato brožura o onkologických nemocech je jinak kvalitní a je škoda, že byla zneužita Andrejem Babišem k nepříslušné sebeprezentaci,“ uvedl pro HN šéf správní rady VZP Tom Philipp.