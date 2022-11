Kdo nevyužil poslední roky k získání hypotéky s extrémně nízkou úrokovou sazbou, další šanci hned tak nedostane. Sazby se sice dlouhodobě neudrží na současných dvacetiletých maximech, i tak ale zůstanou v nabídkách bank výrazně dražší úvěry, než na jaké byli Češi posledních sedm let zvyklí. Až do loňského roku byly standardem hypotéky se sazbami kolem dvou procent. Letos v říjnu činila průměrná sazba 5,85 procenta. Dlouhodobě drahé hypotéky by však mohly znamenat, že se z úvěru na bydlení stane produkt pro užší vrstvu obyvatel, než tomu bylo doposud. To by ovlivnilo celý realitní trh.

